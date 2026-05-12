Top 5 perros mejor portados: La guía definitiva que debes conocer antes de adoptar

La elección de una mascota es una decisión fundamental para cualquier familia, y conocer el Top 5 de perros mejor portados puede facilitar enormemente este proceso de integración. Una encuesta realizada por la revista Forbes a más de 5 mil propietarios de las 25 razas más populares, según el ranking del American Kennel Club, arrojó luz sobre las conductas caninas.

Este estudio permitió identificar con precisión cuáles son los animales que muestran una mayor disposición para acatar órdenes y mantener un temperamento equilibrado en el entorno doméstico, brindando una guía confiable para los futuros tutores.

Para determinar los resultados, los investigadores dividieron el cuestionario en dos categorías principales que evaluaron aspectos críticos de la convivencia diaria.

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La primera sección se enfocó en la capacidad del animal para seguir instrucciones, mientras que la segunda parte analizó el temperamento general.

El indiscutible liderazgo en el Top 5 de perros mejor portados

En la cima de este listado se encuentra el Labrador Retriever, una raza que obtuvo una calificación perfecta de 100 puntos sobre 100. Este can es mundialmente valorado por su obediencia innata, su lealtad inquebrantable y su constante disposición para complacer a sus dueños.

Su naturaleza amigable y su inteligencia lo convierten en la opción ideal para hogares con niños y para desempeñarse en labores de asistencia, demostrando que su genética y su capacidad de aprendizaje están perfectamente alineadas para una convivencia armónica.

El segundo lugar lo ocupa el Rottweiler, alcanzando un puntaje destacado de 92.49 en la evaluación de comportamiento. Aunque históricamente ha sido estigmatizado por su apariencia imponente, los datos demuestran que es la raza con menos probabilidades de quejarse o mostrar incomodidad, registrando apenas un 18 por ciento en este rubro.

Su instinto protector, combinado con una notable capacidad para acatar órdenes, lo hace un compañero sumamente confiable, siempre y cuando reciba una socialización adecuada y un entrenamiento constante desde sus primeros meses de vida.

La tercera posición es para el Shih Tzu, un perro de talla pequeña que logró 91.08 puntos gracias a su personalidad vivaz y su excelente adaptabilidad. Esta raza encantadora se destacó en el estudio por ser la menos propensa a saltar sobre las personas o a destruir el mobiliario del hogar.

Su comportamiento dócil y su bajo nivel de agresividad lo posicionan como una mascota perfecta para espacios reducidos y para personas que buscan una compañía tranquila pero afectuosa, rompiendo el mito de que los perros pequeños son inherentemente nerviosos o desobedientes.

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En el cuarto puesto se ubica el Mastín Italiano, también conocido como Cane Corso, un gigante gentil que obtuvo una calificación de 89.07 puntos.

A pesar de su tamaño colosal y su fuerza física, este perro demostró una lealtad excepcional y una sorprendente habilidad para seguir instrucciones, especialmente durante los paseos en espacios abiertos sin el uso de correa.

Su inclusión en este listado subraya la importancia de la crianza responsable, ya que un animal de estas dimensiones requiere un liderazgo firme y positivo para canalizar adecuadamente su instinto de guardia y protección.

Cerrando este selecto grupo se encuentra el Golden Retriever, con una puntuación de 88.77, consolidándose como una de las razas más queridas. Los resultados revelaron que estos canes rara vez intentan escapar o ladrar de manera excesiva a los extraños.

Su temperamento amoroso y su físico atlético les permiten sobresalir no solo como mascotas familiares, sino también en actividades deportivas, terapias de apoyo emocional y labores de rescate, confirmando que su buena conducta es el resultado de una combinación ideal entre genética favorable y disposición al trabajo.

Cabe destacar que las diferencias en el comportamiento canino no dependen exclusivamente de la raza, sino que están profundamente ligadas a la educación proporcionada por los tutores.

El estudio reveló que el 25 por ciento de las personas que calificaron la conducta de sus perros como no tan obediente admitieron no haber intentado entrenarlos jamás. Por ello, fomentar una relación positiva requiere paciencia, constancia y comprensión de las necesidades específicas de cada animal.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

