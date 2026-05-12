El huevo pasó de ser señalado por su colesterol a convertirse en uno de los alimentos más recomendados por especialistas en nutrición. Sin embargo, cuando se trata del hígado graso, muchas personas todavía tienen dudas sobre si consumirlo diariamente puede empeorar la enfermedad o formar parte de una dieta saludable.

El hígado graso y la importancia de cuidar la alimentación

El hígado graso, también conocido como esteatosis hepática, ocurre cuando se acumula grasa en el hígado. Esta condición puede estar relacionada con factores como obesidad, diabetes, colesterol alto, sedentarismo o una alimentación rica en azúcares y grasas procesadas.

En México y otros países de América Latina, el padecimiento se ha vuelto cada vez más común debido al aumento de enfermedades metabólicas y malos hábitos alimenticios.

Aunque muchas personas no presentan síntomas en etapas iniciales, el hígado graso puede evolucionar y generar inflamación, daño hepático e incluso complicaciones más severas si no se controla adecuadamente.

Por ello, uno de los pilares del tratamiento es mantener una dieta equilibrada supervisada por profesionales de la salud.

Entonces, ¿las personas con hígado graso pueden comer huevo? Sí. Diversos especialistas en nutrición coinciden en que e l huevo puede formar parte de la alimentación de una persona con hígado graso, siempre y cuando se consuma con moderación y dentro de una dieta balanceada.

El huevo es una fuente importante de proteína de alta calidad, vitaminas del complejo B, vitamina D, hierro y colina, un nutriente relacionado con el funcionamiento adecuado del hígado.

Durante años existió preocupación por el colesterol presente en la yema, pero investigaciones más recientes han mostrado que el impacto del huevo sobre el colesterol sanguíneo suele depender más del patrón general de alimentación que del alimento por sí solo.

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¿Cuántos huevos al día se recomienda consumir?

La cantidad exacta puede variar dependiendo de la edad, el estado de salud, el peso corporal y las recomendaciones médicas individuales. Sin embargo, expertos en nutrición suelen considerar seguro para muchas personas con hígado graso consumir entre 1 y 2 huevos al día, especialmente si mantienen una alimentación saludable y baja en productos ultraprocesados.

El problema normalmente no está en el huevo, sino en la forma en la que se prepara o los alimentos con los que se acompaña. Por ejemplo, consumir huevos fritos en exceso junto con embutidos, mantequilla, comida rápida o bebidas azucaradas sí puede contribuir a empeorar problemas metabólicos relacionados con el hígado graso.

La forma de preparación también importa

Uno de los puntos más importantes para quienes padecen esteatosis hepática es evitar grasas saturadas y exceso de calorías innecesarias. Por ello, las preparaciones más recomendadas suelen ser:

Huevos cocidos

Huevos revueltos con poco aceite

Huevos pochados

Omelettes con verduras

Preparaciones al vapor

La acumulación de grasa en el hígado generalmente está más relacionada con el exceso calórico y los malos hábitos sostenidos que con un solo alimento específico.

Señales de alerta que no deben ignorarse

El hígado graso puede avanzar silenciosamente durante años. Sin embargo, algunas personas presentan síntomas como:

Fatiga constante

Dolor o molestia abdominal

Inflamación

Cansancio excesivo

Alteraciones en análisis de sangre

Ante cualquier sospecha, especialistas recomiendan acudir con un médico o nutriólogo para recibir evaluación profesional y evitar la automedicación o dietas extremas. Actualmente, la evidencia científica ha cambiado la percepción negativa que durante años rodeó al huevo.

Para muchas personas con hígado graso, este alimento puede integrarse sin problema dentro de una dieta equilibrada, rica en verduras, fibra, proteína magra y actividad física regular. La clave sigue siendo la moderación, la preparación adecuada y el contexto completo de la alimentación diaria, más que eliminar por completo un alimento que también aporta nutrientes importantes para el organismo.

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