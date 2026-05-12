Pago Pensión Bienestar: ¿Qué letra cobra el apoyo este martes 12 de mayo?

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, continúa con la dispersión de los recursos correspondientes al tercer bimestre del año. Para todos los beneficiarios que se mantienen a la expectativa del calendario oficial, es fundamental conocer los detalles del pago de la Pensión Bienestar programado para esta semana.

Este martes 12 de mayo de 2026, el operativo de entrega de apoyos económicos sigue su curso de manera ordenada y escalonada, garantizando que millones de adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres reciban su dinero directamente en sus cuentas bancarias.

De acuerdo con la información emitida por las autoridades federales y la titular de la dependencia, Leticia Ramírez Amaya, este martes 12 de mayo corresponde el turno a los derechohabientes cuyo primer apellido inicie con la letra "G".

Es importante recordar que, debido a la gran cantidad de personas registradas con esta inicial a nivel nacional, la dispersión para la letra "G" se dividió en dos jornadas consecutivas, comenzando el lunes 11 y concluyendo exitosamente este martes. De esta manera, se busca evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias y brindar una mejor atención a todos los ciudadanos.

Monto oficial del pago de la Pensión Bienestar en 2026

En cuanto a las cantidades que se están depositando durante este periodo de mayo-junio de 2026, el pago de la Pensión Bienestar para las Personas Adultas Mayores asciende a 6 mil 400 pesos bimestrales. Por su parte, el programa de Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a ciudadanas de entre 60 y 64 años, entrega un apoyo de 3 mil 100 pesos cada dos meses.

Asimismo, las Personas con Discapacidad reciben un monto de 3 mil 300 pesos, y el programa de Madres Trabajadoras otorga mil 650 pesos.

Las autoridades recomiendan tener presente que el dinero depositado en las cuentas está completamente seguro. No existe ninguna obligación de retirar la totalidad del efectivo el mismo día que corresponde al calendario alfabético.

Los beneficiarios pueden dejar sus fondos guardados en su cuenta del Banco del Bienestar y utilizarlos gradualmente según sus necesidades, lo que fomenta el ahorro y reduce el riesgo de extravío o robo al portar grandes cantidades de dinero en efectivo por las calles tras salir de la sucursal bancaria.

¿Dónde retirar el pago de tu Pensión Bienestar sin comisiones?

Para disponer del pago de la Pensión Bienestar, la opción libre de comisiones es acudir a cualquiera de las sucursales o cajeros automáticos del Banco del Bienestar distribuidos a lo largo del territorio nacional. Sin embargo, cabe recordar que la tarjeta funciona como cualquier otro plástico de débito respaldado por las principales redes de pago, lo que permite a los usuarios realizar compras directas en supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia y pagar servicios básicos sin necesidad de manejar efectivo, facilitando así sus transacciones diarias.

Finalmente, para aquellos que deseen verificar si su depósito ya fue realizado antes de salir de casa, se sugiere descargar y utilizar la aplicación móvil del Banco del Bienestar, disponible de forma gratuita para teléfonos inteligentes.

A través de esta plataforma digital, los usuarios pueden consultar su saldo y movimientos en tiempo real de manera segura.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

