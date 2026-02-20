Therians: ¿Qué dice la Biblia sobre ellos? Esto sabemos

En los últimos meses, el crecimiento de comunidades digitales que expresan afinidad con animales ha despertado preguntas en distintos sectores. En Colombia, algunos fieles cristianos se han cuestionado si los llamados therians tienen alguna referencia en la Biblia. Desde el punto de vista histórico y teológico, la respuesta es directa: no existe tal mención.

El término “therian” es de origen moderno y no aparece en ninguno de los libros bíblicos, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Las Escrituras fueron redactadas a lo largo de más de mil años en contextos culturales y religiosos muy distintos a la realidad contemporánea y al entorno digital donde hoy circula este concepto.

Parte de la confusión proviene de una coincidencia lingüística. Algunos usuarios han relacionado “therian” con la palabra griega θηρίον (therion), presente en el libro del Apocalipsis. En ese texto, el término se traduce como “bestia” y se utiliza dentro de un lenguaje simbólico para describir figuras vinculadas al mal, como la bestia que surge del mar y la que emerge de la tierra.

En el Apocalipsis

En el capítulo 13 del Apocalipsis, “therion” representa poderes opuestos a Dios en un relato de carácter apocalíptico y altamente simbólico. No obstante, especialistas en teología señalan que la similitud etimológica no establece ninguna conexión con el fenómeno actual de los therians. Aunque las palabras puedan parecer semejantes, pertenecen a contextos históricos y significados distintos.

El concepto de therian se originó en comunidades contemporáneas para describir a personas que experimentan una identificación psicológica o espiritual con un animal no humano. No implica una transformación física ni constituye una doctrina religiosa, sino que se refiere a una vivencia interna relacionada con la identidad.

Por ello, desde una lectura estrictamente bíblica, no hay referencia directa ni indirecta a esta subcultura. El término y su significado surgieron muchos siglos después de la redacción de los textos sagrados.

La palabra también deriva de “therianthropy” y se emplea para describir una conexión profunda con un animal específico, ya sea en un plano emocional, simbólico o espiritual. En Colombia, el fenómeno ha ganado visibilidad a través de redes sociales, donde jóvenes comparten experiencias y elementos estéticos vinculados con esta identidad.

Profesionales en psicología explican que este tipo de movimientos pueden entenderse como formas de diferenciación generacional, comparables a antiguas tribus urbanas. En ciertos casos, puede tratarse de una exploración simbólica propia de la adolescencia; en otros, podría relacionarse con procesos emocionales que ameritan acompañamiento profesional.

Tanto especialistas en teología como en salud mental coinciden en que el fenómeno no debe abordarse desde la estigmatización ni mediante simplificaciones, sino con análisis contextual y comprensión adecuada.

