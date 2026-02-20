La salida de Marx Arriaga Navarro, quien se desempeñaba como director de Materiales Educativos en la Secretaría de Educación Pública (SEP), generó una nueva discusión en el espacio público. En medio del debate, comenzó a difundirse en redes sociales la afirmación de que los nuevos Libros de Texto Gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana incorporarían “ideología therian”.

La controversia surgió en paralelo a las críticas y análisis sobre los ajustes pedagógicos impulsados durante su administración, así como a las tensiones internas dentro de la dependencia. A partir de ello, se cuestionó si los materiales oficiales realmente promueven esta subcultura identitaria.

CANVA

Las imágenes que detonaron la discusión pertenecen al libro “Proyectos Comunitarios” de tercer grado, específicamente en el apartado La vida en movimiento. En las páginas compartidas en redes se aprecia a un niño con máscara de zorro y una cola, desplazándose entre viviendas; en otra ilustración se observa a un venado en un entorno urbano junto a un menor que también porta una máscara de animal.

El ejercicio indica que el estudiantado debe reconocer “las formas de desplazamiento de los animales” y elaborar una propuesta de paso de fauna que disminuya los obstáculos que estos enfrentan dentro de su comunidad. La actividad forma parte de un trabajo de exploración sobre movilidad animal, ecosistemas y convivencia con el entorno.

En el contenido no aparece el término “therian” ni se hace referencia a identidades humanas vinculadas con animales. La propuesta didáctica se enfoca en fomentar la empatía hacia la fauna y en analizar sus tipos de movimiento.

Polémica educativa ������



El despido de Marx Arriaga, creador de los nuevos libros de texto de la SEP, desató un debate en redes tras incluir la ideología Therian en los materiales educativos. pic.twitter.com/PSgDIUNR82— Salvador Iglesias Jr (@Javisness) February 18, 2026

Ante la polémica, la cuenta oficial Infodemia difundió un mensaje en la red social X para aclarar la situación: “Falso que los libros de la NEM incluyen ‘ideología Therian’”. Asimismo, señaló que las ilustraciones corresponden a una actividad pedagógica y “no tienen ninguna relación con la subcultura Therian”, tema que ha generado debate en plataformas digitales.

X/@Javisness

Hasta ahora, la SEP no ha emitido un posicionamiento oficial que confirme la incorporación de contenidos relacionados con esa identidad en los materiales actualmente vigentes.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

