“Ley Therian” llega al Congreso de Nuevo León: esta es la iniciativa

Luis es un regiomontano de 28 años que desde la infancia se identifica como un caballo. Desde esa etapa, asegura, ha sufrido discriminación por el mismo motivo. Es parte de la comunidad therian, un movimiento de identidad animalista que en años recientes ha cobrado notoriedad en Hispanoamérica a través de redes sociales como TikTok e Instagram.

Luis acudió ayer al Congreso de Nuevo León acompañado del abogado Mauricio Castillo para entregar una iniciativa ciudadana que busca proteger del acoso y la discriminación a los therian en espacios públicos y privados. La propuesta ha comenzado a ser llamada “Ley Therian”.

“Es una iniciativa ciudadana para crear protocolos de convivencia y protección para los estudiantes en los planteles educativos; que se establezcan programas y observatorios ciudadanos dentro de las escuelas para prevenir daños a terceros, evitar afectaciones a la integridad física de los alumnos y que los maestros sepan qué hacer en este tipo de casos”, señaló el abogado Castillo.

Agregó que sobre el tema ya se ha legislado en países como el Reino Unido, España, Portugal, Australia, Corea del Sur y Finlandia, y que en Nuevo León existen más de 100 casos de personas therian —quienes se identifican como animales— a las que, afirmó, no se les permite expresarse libremente.

Luis, quien portaba una máscara de caballo y simuló comer plantas de una jardinera del Congreso, comentó que proviene de una familia “disfuncional” y que su padre lo califica de “loco”.

“Estamos tratando de sentirnos dignificados ante la sociedad, pues siempre nos tratan de locos; no tienen en cuenta nuestras opiniones. De alguna manera tratamos de evadir ese tipo de discriminación”, expresó.

¿Qué significa ser un therian?

La palabra “therian” es un apócope del término inglés “therianthrope”, que en español equivale a “teriantropo”. El vocablo está formado por las raíces griegas thērion (animal salvaje o bestia) y anthrōpos (humano); es decir, “therian” designa a un humano-animal.

El término fue forjado por los mismos miembros de la comunidad, quienes argumentan diversos impulsos interiores que los llevan a identificarse como un animal, desde posturas espirituales o metafísicas, ligadas a la reencarnación y al animismo, hasta explicaciones psicológicas, como la identificación temprana con determinados animales o la disforia de especie

Aunque esta autopercepción ha recibido distintos nombres a lo largo de la historia, el movimiento therian moderno surgió en foros de internet en la década de 1990. En esos espacios, páginas dedicadas al cine de licantropía funcionaron como punto de encuentro para internautas que, más que un interés por la mitología del hombre lobo, expresaban una conexión espiritual o psicológica con los lobos.

Con el tiempo, comenzaron a aparecer personas que se identificaban con otras especies animales, como osos o leones.

Las primeras comunidades therian surgieron en Estados Unidos e Inglaterra, donde sus integrantes solían reunirse y organizar campamentos en bosques.

De acuerdo con un artículo publicado en el portal Fandom, el primer “Howl” —encuentro presencial de la comunidad— se organizó en Ohio en noviembre de 1994. Se trató de un campamento en el que los miembros se reunieron para socializar y fortalecer su vínculo con la naturaleza.