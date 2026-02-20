En redes sociales y conversaciones cotidianas circula la idea de que sentir dolor en el dedo anular puede ser una señal directa de un infarto. Sin embargo, esta afirmación, por sí sola, no es correcta. Aunque el dolor relacionado con problemas cardíacos puede irradiarse hacia ciertas zonas del cuerpo, no cualquier molestia en un dedo significa una emergencia cardiaca.

¿Cómo se manifiesta realmente un infarto?

Un infarto ocurre cuando se bloquea el flujo de sangre hacia una parte del corazón, generalmente por la obstrucción de una arteria coronaria. Los síntomas más comunes incluyen:

Dolor o presión en el pecho

Sensación de opresión que puede extenderse al brazo izquierdo

Molestia que se irradia hacia el cuello, la mandíbula o la espalda

Dificultad para respirar

Sudoración fría, náuseas o mareo

El dolor puede sentirse en el brazo izquierdo porque los nervios que transmiten la señal del corazón comparten rutas con otras zonas del cuerpo. Este fenómeno se conoce como dolor referido.

¿Por qué se habla del dedo anular?

Existe la creencia de que el dolor en el dedo anular (especialmente de la mano izquierda) está relacionado con el corazón. Esta idea proviene, en parte, de la antigua noción de la “vena del amor”, que supuestamente conectaba ese dedo directamente con el corazón. Sin embargo, desde el punto de vista médico, no existe una vena exclusiva que una el dedo anular con este órgano.

Si una persona presenta dolor aislado en el dedo anular, lo más probable es que la causa esté relacionada con:

Problemas musculares o tendinitis

Compresión nerviosa

Lesiones en la mano o muñeca

Síndrome del túnel carpiano

¿Cuándo preocuparse?

El dolor en la mano o los dedos podría ser motivo de atención si aparece acompañado de otros síntomas típicos de infarto, como presión intensa en el pecho, dificultad para respirar o malestar general repentino. En esos casos, se debe buscar atención médica inmediata.

Es importante no minimizar señales claras de emergencia, pero tampoco alarmarse ante cualquier molestia aislada. El dolor en el dedo anular, por sí solo, no es un indicador confiable de un infarto. Ante dudas o síntomas preocupantes, siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud para una evaluación adecuada.

