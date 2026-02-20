La Cuaresma llegó y con ella un menú especial para esta época del año. Y entre la oferta, existe un platillo mexicano que es rico en sabor, pero también tiene nutrientes que fortalecen el sistema inmunológico, así como previene la diabetes y padecimientos del corazón. Aquí te contamos:

El huauzontle es un quelite de origen mexicano y perteneciente a la familia de las chenopodiáceas (la misma que del amaranto) . Este alimento destaca por su alto contenido de proteínas y vitaminas que favorecen a el organismo .

Desde la época precolombina, su consumo se ha asociado con diversos beneficios para la salud, pues posee propiedades medicinales y curativas. Sigue leyendo para saber cuáles son.

Propiedades del huauzontle

De acuerdo con el blog de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el huauzontle es un alimento rico en proteínas, fibra, calcio, hierro, fósforo y vitaminas A, C, E y del complejo B .

En la antigüedad, formaba parte esencial de la dieta de los mexicas, quienes lo consumían con una mezcla de chiles o solo. Mientras que en la actualidad, existen diversas recetas que lo integran, por ejemplo, las tortitas y soufflé.

Pero no sólo es altamente apreciado en la cocina mexicana por su sabor, sino por sus propiedades nutritivas.

Un estudio publicado en la revista científica Acta Botánica Mexicana, respaldado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, señala que el huauzontle posee una concentración elevada de flavonoides, compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias .

Los investigadores Lourdes Santiago, Hugo García, Arón González, Belinda Vallejo y Adrián Hernández concluyeron que la fermentación del huauzontle eleva su contenido de fenoles, lo que potencia su capacidad antioxidante para fortalecer el sistema inmunológico, además de contribuir en la prevención de enfermedades infecciosas, diabetes y padecimientos del corazón .

Por otra parte, la organización El Poder del Consumidor indica que, al ser rico en hierro, puede ser eficaz para disminuir padecimientos como la anemia, al mismo tiempo que combate la fatiga y mejora la concentración .

Y respecto a su aporte de proteínas de alto valor biológico, este superalimento mejora la digestión y puede ayudar a estabilizar los niveles de colesterol . Aunque para obtener todos sus beneficios se debe integrar a planes alimenticios balanceados.

¿Dónde comprar huauzontle y cómo consumirlo?

El huazontle se puede conseguir en tianguis y mercados locales, especialmente durante su temporada de cosecha que va de marzo a septiembre. Su precio por manojo va desde los 20 a los 30 pesos, dependiendo de la región y la disponibilidad del producto.

En la cocina mexicana, el huauzontle es muy versátil y puede cocinarse de distintas maneras:

Tortitas capeadas y bañadas en salsa

Guisado de carne de res con huauzontle, jitomate y chile

Sopa de bolitas de huauzontle con queso

Caldo de huauzontle con tomate y chile pasilla

Soufflé de huauzontle con queso manchego, huevo y mantequilla

Incorporar el huauzontle en la alimentación diaria permite aprovechar sus múltiples nutrientes y sus propiedades curativas, convirtiéndolo en un alimento saludable para toda tu familia.

