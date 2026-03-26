Casi todo el mundo en México ama a los tacos, pero no es así con la oferta de este alimento tan popular. Es el caso de las tripas, un ingrediente que es amado u odiado, sin medias tintas. Sin embargo, para sus detractores, es importante compartir los valores nutricionales que tiene este tipo de carne.

Y aunque en la actualidad la mayor parte de los consumidores se concentra en la carne magra que en los órganos, es importante mencionar los beneficios que tiene comer tripas. No por nada son de los favoritos en los puestos de tacos (y de los más caros).

¿Cuáles son los beneficios de comer tacos de tripa?

Sí, los beneficios de comer tripas son muchos, ya sean doradas o "blanditas"; entre ellos se encuentra el que son una poderosa fuente de hierro hemo altamente biodisponible, el cual puede ser mejor absorbido que el hierro que proporciona la fuente vegetal .

Por otro lado, las tripas, especialmente de res, tienen otros nutrientes como niacina y vitamina B12, además de que contienen un importante mineral llamado manganeso . De acuerdo con la sección Healthy Eating del sitio San Francisco Gate, “una porción de intestino de res puede ayudarlo a cumplir con la ingesta diaria recomendada de proteínas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que para los adultos es de entre cinco y seis y media onzas”.

¿Cuáles son los aportes nutricionales de las tripas?

Una porción de tripa de aproximadamente 114 gramos contiene 96 calorías, 14 gramos de proteína y poca grasa saturada, cerca de dos gramos. "El límite diario recomendado de grasa saturada es de 30 gramos para un hombre y 20 gramos para una mujer. El mismo tamaño de porción de tripa también tiene 138 miligramos de colesterol, que es entre el 46 y el 69 por ciento del límite diario de colesterol recomendado por la American Heart Association".

"La mayoría de los órganos son extremadamente nutritivos. De hecho, la mayoría son más densos en nutrientes que la carne de músculo", cita Healthline.

Otros beneficios son:

Las tripas son una buena fuente de fósforo

Ofrecen zinc

Son ricos en colágeno

¿Por qué los tacos de tripa son más caros?

El precio de los tacos de tripa en los puestos callejeros suele ser más caro con relación a los otros que se comercializan porque el producto requiere de un proceso minucioso, ya que requiere de una limpieza exhaustiva.

Además, este tipo de carne se reduce en gran medida durante la preparación, lo que significa que se debe comprar mucha materia prima, pero se reduce de manera considerable para la venta.

Comer tacos de tripa tiene algunos beneficios. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Con información de SUN

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