La edad es determinante en la aparición de canas, pero no es el único factor. Con frecuencia, para que la cabellera se vuelva blanca, influyen la genética, el estrés, la raza y, desde luego, el paso del tiempo.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos asegura que el cambio en el color de cabello es invariablemente uno de los signos más obvios de envejecimiento .

¿Por qué aparecen las canas?

Hay que recordar que el tono de cabello es gracias a un pigmento llamado melanina, que se produce en los folículos pilosos. Estos últimos "son estructuras en la piel que producen y permiten el crecimiento del cabello. Con la edad, los folículos producen menos melanina y eso provoca las canas".

La aparición de canas, con frecuencia, comienza en las sienes y se extiende hacia la parte superior del cuero cabelludo. Al inicio, el color del cabello se torna cada vez más claro hasta que finalmente se hace blanco.

El vello corporal y facial también se vuelve gris, pero generalmente más tarde que el del cuero cabelludo. El vello de la axila, del pecho y del área púbica puede encanecerse menos o no encanecer".

¿Cuándo comienzan a salir las canas?

La biblioteca también apunta que "el encanecimiento comienza con frecuencia hacia los 30 años de edad" . Además, existe una tendencia para que las canas aparezcan más temprano en personas de raza blanca y de forma más lenta en razas asiáticas.

En realidad, no hay una edad exacta en la que las canas aparezcan . La mayoría de los especialistas aseguran que a partir de los 30 años no debería ser extraño observar las primeras, aunque este tiempo puede anticiparse frente a otros factores, como el genético. Así como también existe la posibilidad de que hombres y mujeres pasen esa edad con los melanocitos funcionando y, por lo tanto, conserven el color "natural" de su pelo.

La organización Kids Health asegura que, desde el momento en que aparecen las primeras canas, puede tomar para una persona más de 10 años en tener una cabellera completamente canosa .

Así que, básicamente, aunque hay una franja de edad para que las canas aparezcan, el encanecimiento está determinado en gran parte por los genes, entre otros factores.

Con información de Biblioteca Nacional de Medicina de EU, Kids Health y L'Oréal Paris

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