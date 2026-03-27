Consumir alimentos en buen estado garantiza la salud, pero hacerlo con uno que ya expiró en su calidad puede hacerlo potencialmente peligroso. Y para esto hay que reconocer la diferencia entre dos advertencias: la fecha de caducidad y la de consumo preferente. Aquí te contamos:

Las fechas de caducidad sirven para prevenir posibles intoxicaciones o enfermedades, ya que con el tiempo los alimentos quedan expuestos a bacterias y otros contaminantes . Por eso es importante revisarlas antes de consumirlos.

¿Cuál es la diferencia entre fecha de caducidad y consumo preferente?

Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que es importante diferenciar entre 2 indicadores en los productos: fecha de caducidad y consumo preferente .

El primero indica hasta cuándo se puede consumir un alimento de manera segura . Por lo general, se le pone a productos perecederos como carnes y pescados crudos; así que se recomienda no consumirlos una vez que pase la fecha.

Características de la fecha de caducidad:

No consumas ningún alimento una vez pasada la fecha de caducidad.

La fecha de caducidad aparece en alimentos muy perecederos, como pescado fresco, carne picada fresca, entre otros.

Sigue las instrucciones de conservación, por ejemplo, “conservar en refrigeración” o “conservar a 2-4 °C”, de lo contrario, el alimento se estropeará antes y te arriesgas a sufrir una intoxicación alimentaria.

Si congelas el alimento en casa poco después de adquirirlo, puedes alargar su conservación más allá de la fecha de caducidad, siempre que sea de la manera correcta. No obstante, sigue las instrucciones del envase, por ejemplo, “guardar en el congelador hasta la fecha de caducidad”, cocinar sin descongelar o descongelar previamente por completo y consumir en las veinticuatro horas siguientes.

Una vez abierto un envase con fecha de caducidad, sigue las instrucciones de conservación y consumo, por ejemplo, “una vez abierto el envase, consumir en tres días”, teniendo presente que el alimento debe consumirse antes de que pase la fecha de caducidad.

Por otra parte, la leyenda del consumo preferente indica hasta qué momento un alimento conserva sus propiedades y características iniciales . La OCU señala que, si el producto ha sido almacenado correctamente, es posible consumirlo.

Características de la fecha de consumo preferente:

El alimento sigue siendo seguro una vez pasada la fecha de consumo preferente, siempre y cuando se respeten las instrucciones de conservación y su envase no esté dañado; sin embargo, puede empezar a perder sabor y textura.

La fecha de consumo preferente aparece en una amplia variedad de alimentos refrigerados, congelados, desecados (pasta, arroz, entre otros), enlatados y otros alimentos (aceite vegetal, chocolate, entre otros).

Antes de tirar el alimento por haber pasado su fecha de consumo preferente, comprueba si tiene buen aspecto y si huele y sabe bien, cerciórate de que el envase está intacto.

Cuando abras un envase de alimentos con fecha de consumo preferente, sigue las instrucciones, por ejemplo, “una vez abierto el envase, consumir en tres días”.

¿Qué pasa si se consume un alimento caducado?

Consumir alimentos perecederos en mal estado puede traer consecuencias negativas para la salud . La carne, pollo, lácteos, frutas, verduras y pescado deben consumirse dentro de la fecha establecida y desecharse después de que la han rebasado.

Si decides omitir esta sugerencia de la OCU, entonces podrías sufrir:

Infecciones ocasionadas por patógenos como la Listeria y Salmonella.

Intoxicaciones provocadas por microorganismos que generan toxinas y dañan la salud, por ejemplo, la intoxicación estafilocócica.

Recuerda: para alimentos perecederos, lo ideal es ingerirlos antes de su fecha de vencimiento; y para los que son no perecederos, puedes guiarte por la fecha de consumo preferente.

No hay que olvidar que las intoxicaciones alimentarias son especialmente peligrosas para las mujeres embarazadas, los niños y las personas de la tercera edad, además de aquellas con un sistema inmunitario débil.

Con información de OCU y Profeco

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