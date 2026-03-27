¿Cuál es la diferencia entre fecha de caducidad y consumo preferente?

Consumir alimentos en buen estado garantiza la salud, pero hacerlo con uno que ya expiró en su calidad puede hacerlo potencialmente peligroso. Y para esto hay que reconocer la diferencia entre dos advertencias: la fecha de caducidad y la de consumo preferente. Aquí te contamos: Las fechas de caducidad sirven para prevenir posibles intoxicaciones o enfermedades, ya que con el tiempo los alimentos quedan expuestos a bacterias y otros contaminantes. Por eso es importante revisarlas antes de consumirlos.Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que es importante diferenciar entre 2 indicadores en los productos: fecha de caducidad y consumo preferente.El primero indica hasta cuándo se puede consumir un alimento de manera segura. Por lo general, se le pone a productos perecederos como carnes y pescados crudos; así que se recomienda no consumirlos una vez que pase la fecha.Características de la fecha de caducidad: Por otra parte, la leyenda del consumo preferente indica hasta qué momento un alimento conserva sus propiedades y características iniciales. La OCU señala que, si el producto ha sido almacenado correctamente, es posible consumirlo.Características de la fecha de consumo preferente:Consumir alimentos perecederos en mal estado puede traer consecuencias negativas para la salud. La carne, pollo, lácteos, frutas, verduras y pescado deben consumirse dentro de la fecha establecida y desecharse después de que la han rebasado.Si decides omitir esta sugerencia de la OCU, entonces podrías sufrir:No hay que olvidar que las intoxicaciones alimentarias son especialmente peligrosas para las mujeres embarazadas, los niños y las personas de la tercera edad, además de aquellas con un sistema inmunitario débil.Con información de OCU y Profeco* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA