¿Qué significa la postura al dormir con tu pareja?

La postura del cuerpo a la hora de ir a la cama junto a la pareja podría revelar cómo se encuentra el vínculo, aunque no es determinante. Un estudio reciente revela el significado de dormir cerca de la pareja o darle la espalda. Esta es la información:

¿Cómo debe ser el sueño reparador?

El descanso adecuado es fundamental para mantener una buena salud física y mental. Según los expertos, dormir entre siete y nueve horas por noche permite que el organismo se repare y se recupere adecuadamente, lo que contribuye al funcionamiento óptimo del cuerpo.

Por el contrario, la falta de sueño puede acarrear diversos riesgos para la salud, como aumento del estrés, problemas de peso, diabetes y deterioro del sistema óseo, entre otros.

Dormir en pareja también ha sido objeto de estudio por parte de expertos, quienes han destacado algunos beneficios de compartir la cama, como la reducción del estrés, la mejora de la convivencia y la regulación de la temperatura corporal. Sin embargo, la postura que adoptan las parejas al dormir también ha sido analizada en diversas investigaciones.

¿Qué dice la postura al dormir junto a la pareja?

El psicólogo Richard Wiseman, de la Universidad de Hertfordshire del Reino Unido, realizó un estudio para analizar qué significa la postura y la distancia de separación al dormir con la pareja. Los resultados revelaron que el 42% de las parejas duermen dándose la espalda, el 34% mantiene algún tipo de contacto físico y el 31% duerme toda la noche en el mismo lado .

Se encontró que cuanto mayor es la cercanía al dormir, mayor es el grado de felicidad y satisfacción en las parejas . Incluso cuando no hay contacto físico, el simple hecho de dormir en el mismo lado de la cama puede ser un indicador de una conexión sólida y profunda .

Si tu pareja te da la espalda al dormir, esto puede interpretarse como un gesto de respeto a tu independencia, pero sin perder de vista el vínculo amoroso que los une .

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la postura al dormir no es determinante para evaluar la calidad de una relación . Otros aspectos de la convivencia y la comunicación son igualmente importantes para comprender el estado de una relación de pareja.

Para una evaluación más específica sobre el estado que guarda la pareja y, eventualmente, para tratar asuntos que provocan diferencias, lo más recomendable es asistir con un psicoterapeuta capacitado.

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