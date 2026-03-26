Vivir en pareja es muy complicado si, a nivel personal, no hemos resuelto heridas infantiles. Con frecuencia, para muchas personas, alejarse de los otros es una respuesta ensayada para protegerse del abandono acontecido en el pasado que no ha logrado trascenderse a través del tiempo. Si esto se replica de forma inconsciente, la elección de un o una compañera que rechaza es una convocatoria interior .

Así es, la psicología ofrece explicaciones acerca de los comportamientos humanos, como el que tiene que ver con el sabotaje y la idea de no merecer, a fin de poder comprenderlos, reparar las heridas que los ocasionaron y trascender el trauma.

Es así como una teoría define cómo una serie de heridas en la infancia produce una estructura de carácter que puede manifestarse en la edad adulta y generar conflictos.

Lise Bourbeau, en "La Sanación de las 5 heridas", define que las heridas se producen en las relaciones que se establecen con la madre, el padre y el entorno familiar. Son cinco y cada una produce una "máscara", es decir, la forma en la que se produjo un estilo de personalidad:

El rechazo y máscara de la huida El abandono y la máscara de la dependencia La humillación y la máscara del masoquismo La traición y la máscara del control La injusticia y la máscara de la rigidez

Aunque una persona puede registrar más de una herida, existe una que se vuelve preponderante .

¿Cuál es la herida del “no merecer”?

La herida de rechazo se produce regularmente con el padre del mismo sexo y acontece cuando el menor no concibe su derecho a existir . Es decir, aunque suene redundante, cuando el menor fue rechazado por uno de sus padres y su aparición dentro de la estructura familiar no fue esperada o es reconocida. Por ejemplo, un bebé que nació sin ser buscado por sus padres, cuando nace como resultado de "sustituir" a un hijo previo que falleció o por un padre que, a su vez, fue rechazado y repite el patrón.

La persona con la herida de rechazo busca constantemente desaparecer . Es como si anhelara, de forma inconsciente, no "ser visto por el mundo". De acuerdo a Bourbeau, no desea ocupar su espacio en la vida por miedo fantasioso de ser rechazado.

Es así como la persona herida de rechazo construye una coraza, o máscara, para evitar precisamente ser rechazada. En la infancia se observa cuando los y las niñas viven en mundos imaginarios, son calmados y regularmente no hacen ruido para pasar desapercibidos y se separan del resto.

¿Por qué la persona con la herida de rechazo busca una pareja que lo rechaza?

Cuando se llega a la edad adulta, hacen algo parecido y se "separan del mundo", incluso del deseo sexual. Son propensos a buscar parejas que los rechazan y nulifican su deseo sexual por considerarlo "poco espiritual" .

Una de las características más claras de los huidizos es que creen que no valen nada o poco y se convencen de que si no existieran, no habría mucha diferencia. Generalmente, se perciben diferentes del resto de la familia . Por esta razón es que tienden a sabotear sus logros e, incluso, consideran que no son objeto de merecimiento ni de que cosas buenas les sucedan .

Además, tienen una tendencia a compararse con otros y siempre van a encontrar que valen menos, de ahí el origen de sus problemas de autoestima . Esto provoca que crean que es muy difícil que alguien se fije en ellos o incluso pueden gozar del amor de una pareja.

Ante esto, lo más importante es que la persona haga conciencia sobre su herida en la infancia y acuda con un psicoterapeuta a sanar las deficiencias con sus padres . De lo contrario, continuarán en este círculo vicioso que les hace interpretar al mundo desde su coraza.

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