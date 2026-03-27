El consumo cotidiano de azúcar, especialmente en productos ultraprocesados y bebidas endulzadas, se ha convertido en un hábito común. Sin embargo, detrás de esta práctica aparentemente inofensiva, existe un impacto silencioso sobre uno de los órganos más importantes del cuerpo, el hígado.

El hígado cumple funciones esenciales como el metabolismo de nutrientes, la desintoxicación del organismo y la regulación de la energía. Cuando se ingiere azúcar en exceso, particularmente en forma de fructosa (presente en refrescos y jarabes industriales), este órgano se ve obligado a procesarla en grandes cantidades. A diferencia de la glucosa, la fructosa se metaboliza casi exclusivamente en el hígado, lo que puede generar acumulación de grasa en sus células.

Este proceso puede derivar en una condición conocida como enfermedad del hígado graso no alcohólico, la cual se caracteriza por la acumulación de lípidos en el hígado en personas que consumen poco o nada de alcohol. En sus primeras etapas, esta enfermedad no presenta síntomas claros, lo que dificulta su detección temprana. Muchas personas pueden padecerla sin saberlo durante años.

Diversos estudios han demostrado que una dieta alta en azúcares añadidos está asociada con mayor riesgo de desarrollar esta afección. El consumo frecuente de bebidas azucaradas, por ejemplo, incrementa la producción de triglicéridos en el hígado, lo que favorece la inflamación y, con el tiempo, puede evolucionar hacia daños más severos como fibrosis o cirrosis.

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Además, el exceso de azúcar también contribuye a la resistencia a la insulina, un factor clave en el desarrollo de enfermedades metabólicas. Esta condición no solo afecta los niveles de glucosa en la sangre, sino que también agrava la acumulación de grasa hepática, creando un círculo perjudicial para la salud.

Otro aspecto relevante es que el azúcar suele encontrarse en productos que no siempre se perciben como “dulces”, como salsas, panes industrializados o alimentos procesados. Esto provoca que muchas personas superen fácilmente las recomendaciones diarias sin ser conscientes de ello.

Para reducir el riesgo, especialistas sugieren limitar el consumo de azúcares añadidos, optar por alimentos frescos y naturales, y revisar las etiquetas nutricionales. También recomiendan priorizar el consumo de agua en lugar de bebidas azucaradas y mantener una alimentación equilibrada acompañada de actividad física regular.

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En conclusión, el daño que el azúcar puede causar en el hígado no siempre es evidente de inmediato, pero sus efectos acumulativos pueden ser significativos. Tomar decisiones informadas sobre la alimentación diaria es fundamental para prevenir enfermedades y proteger la salud a largo plazo.

Con información de Metabolic effects of fructose and the worldwide increase in obesity

BB