El uso de suavizantes de telas es una práctica común en muchos hogares, ya que aportan fragancia y una sensación de suavidad a la ropa. Sin embargo, diversos especialistas han advertido que estos productos podrían tener efectos negativos en la salud, especialmente cuando se utilizan de manera frecuente o en grandes cantidades.

¿Qué contienen los suavizantes de telas?

Los suavizantes están compuestos por una mezcla de sustancias químicas diseñadas para recubrir las fibras de la ropa. Entre estos ingredientes se encuentran fragancias sintéticas, conservadores y compuestos como los amonios cuaternarios, conocidos por facilitar la suavidad y reducir la estática. No obstante, algunos de estos componentes pueden ser irritantes para la piel o el sistema respiratorio.

Uno de los efectos más comunes asociados al uso de suavizantes es la irritación cutánea. Personas con piel sensible pueden presentar enrojecimiento, picazón o resequedad tras el contacto con prendas tratadas con estos productos. Esto ocurre porque los residuos químicos permanecen en la tela incluso después del enjuague.

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Además, algunas fragancias artificiales pueden desencadenar reacciones alérgicas. En ciertos casos, estas molestias pueden intensificarse si la ropa se utiliza durante largos periodos o en climas cálidos.

Impacto en el sistema respiratorio

Los aromas intensos que caracterizan a los suavizantes suelen provenir de compuestos volátiles. Al liberarse en el aire, estos pueden ser inhalados y provocar molestias como estornudos, dolor de cabeza o irritación en las vías respiratorias, especialmente en personas con asma o sensibilidad a olores fuertes.

Efectos acumulativos

El uso constante de suavizantes puede generar una exposición prolongada a estas sustancias químicas. Aunque en pequeñas cantidades no siempre representan un riesgo inmediato, su acumulación podría contribuir a problemas de salud a largo plazo, particularmente en personas vulnerables como niños o adultos mayores.

Ante estos posibles riesgos, algunas personas optan por alternativas más naturales, como el uso de vinagre blanco durante el ciclo de enjuague, que ayuda a suavizar las prendas sin dejar residuos químicos. También existen productos hipoalergénicos diseñados para minimizar el impacto en la piel y el sistema respiratorio.

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Si bien los suavizantes de telas cumplen una función práctica y estética, es importante utilizarlos con moderación y estar atentos a cualquier reacción adversa. Considerar opciones más seguras puede ser una forma efectiva de cuidar la salud sin renunciar al cuidado de la ropa.

American Academy of Dermatology Association Recuperado de https://www.aad.org

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