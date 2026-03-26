¿Sientes que vas a morir? Cómo identificar un ataque de pánico

La vida no es igual después del primer ataque de pánico, afirman muchas personas que han sufrido esta manifestación sintomática producto de conflicto emocional y psicológico. Enfrentarlo requiere valor, empatía y acompañamiento terapéutico. Además, conocer cómo se generan y qué síntomas los preceden, puede ser fundamental para su abordaje.

¿Cómo identificar un ataque de pánico?

Para la Clínica Mayo, "un ataque de pánico es un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves cuando no existe ningún peligro real o causa aparente . Los ataques de pánico pueden provocar mucho miedo. Cuando se presenta un ataque de pánico, puedes sentir que estás perdiendo el control, que estás teniendo un ataque cardíaco o, incluso, que vas a morir" .

Por su parte, según la Clínica de la Ansiedad, varios estudios muestran que los ataques de pánico se comienzan a manifestar en conductas muy características entre las personas, como precedente de su aparición. Estas son:

-Miedo excesivo a padecer una enfermedad

-Hipersensibilidad a la separación : Son personas dependientes, con necesidad de protección o de proteger a los suyos, muestran una marcada unión con familiares

-Dificultad para alejarse de lugares conocidos : Les cuesta adaptarse a los cambios y novedades, no suelen establecerse muy lejos de su lugar de origen y de las personas que conocen

-Necesidad de seguridad : Necesitan que alguien les tranquilice, les asegure que no va a pasar nada de lo que temen

-Se trata de personas muy preocupadas por la salud y la enfermedad, con una importante hipervigilancia a las sensaciones corporales .

Pero también se agregan otros rasgos, como "el perfeccionismo, la rigidez (falta de flexibilidad), la dificultad para adaptarse a los cambios, el control excesivo; aparecen a veces asociados a problemas de ansiedad".

¿Qué hacer ante un ataque de pánico?

Un ataque de pánico tiene varias causas y los síntomas alcanzan un punto máximo en cuestión de minutos. Luego del pico, la persona puede experimentar una sensación de cansancio extremo .

Lo mejor, dicen los especialistas, ante un ataque de pánico es buscar ayuda médica y psicológica. La terapia Gestalt es una extraordinaria herramienta para hacer frente a este problema . Es importante no olvidar que un ataque de pánico puede aparecer de forma repentina y sin previo aviso.

Con información de Clínica Mayo y Clínica de la Ansiedad

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