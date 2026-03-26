El pescado es una gran opción para brindarle nutrientes al cuerpo ya que contiene muchas propiedades. En México existen muchas especies nacionales de pescado, tales como ronco, gurrabato, boquilla, jurel, cabrilla, bonito y merluza, que no son tan conocidos, o los tradicionales como el atún, sardina, mojarra, robalo, huachinango, entre otros.

Asimismo, mariscos como camarones, pulpo, almejas y langosta pueden complementar la dieta ofreciendo un gran valor nutricional para el organismo.

Estos son los beneficios del pescado

Un estudio publicado por la Universidad Autónoma de México (UNAM) asegura que el pescado “aporta proteínas de alto valor biológico y de fácil digestión. Es fuente de minerales como el fósforo, potasio, sodio, calcio, cobalto, magnesio, hierro, yodo, flúor, zinc y vitaminas como la A, B1, B2, B3, B12, D y E. Contiene ácidos grasos poliinsaturados omega 3, conocidos como DHA y EPA, que son indispensables para el desarrollo normal del cerebro de los niños y niña".

La experta en nutrición, Macarena Valle, afirma que, a pesar de que el pescado es un gran alimento y está lleno de beneficios, se debe importante tomar en cuenta el tipo de pescado que se consume, y quienes lo consumen. Sostiene que no es bueno que niños y mujeres ingerir mucho mercurio, y recomienda variar el tipo de pescado que se come.

¿Cada cuánto se recomienda comer pescado?

Valle asegura que lo ideal es consumir pescado de 2 a 4 veces por semana, como máximo , y que lo mejor es implementar una dieta más completa y equilibrada incluyendo todos los grupos de alimentos, es decir, a pesar de que el pescado aporta proteínas, tiene un bajo contenido de grasa y aporta vitaminas y minerales, no hay que dejar de lado la carne y el pollo, ya que estos contienen diferentes tipos de proteínas y beneficios nutricionales.

De la misma manera, al momento de incorporar este alimento a la dieta se debe tomar en cuenta la variación del tipo de pescado que se consume, y asegurarse de su adecuada preparación; si se cocinen fritos, capeados o empanizados, hay que recordar que se incrementa el aporte de grasas y calorías. Por su parte, la preparación al horno, a la plancha o al vapor son opciones más saludables.

Si estos se ingieren crudos, especialmente los mariscos, es vital cuidar el lugar de donde provienen, pues pueden contener parásitos y bacterias que causan graves infecciones.

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