Salud bucal: cómo desinfectar tu cepillo de dientes correctamente según UNAM

El cepillo de dientes es una herramienta básica de higiene, pero también puede convertirse en un foco de microorganismos si no se limpia correctamente. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México advierten que mantenerlo en buen estado es clave para prevenir infecciones y problemas bucales.Después de cada uso, el cepillo queda expuesto a restos de comida, saliva y bacterias. Si no se limpia de manera adecuada, estos microorganismos pueden acumularse y afectar la salud oral, favoreciendo problemas como la gingivitis o infecciones.Además, factores como la humedad del baño o la cercanía con el inodoro pueden incrementar la contaminación del cepillo.De acuerdo con recomendaciones difundidas por la UNAM, estos son los pasos básicos para mantener tu cepillo limpio:Sí. La UNAM también señala que se pueden aplicar medidas adicionales de desinfección de forma ocasional:Los especialistas recomiendan reemplazar el cepillo cada tres meses o antes si las cerdas están desgastadas. También es importante cambiarlo después de haber estado enfermo, para evitar reinfecciones.Mantener el cepillo de dientes limpio es una medida sencilla pero fundamental para la salud. Siguiendo las recomendaciones de la UNAM, es posible reducir la presencia de bacterias y cuidar la higiene bucal de forma efectiva.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03Con información de UNAM Recuperado de https://www.unam.mxBB