Salud bucal: cómo desinfectar tu cepillo de dientes correctamente según UNAM

El cepillo de dientes es una herramienta básica de higiene, pero también puede convertirse en un foco de microorganismos si no se limpia correctamente. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México advierten que mantenerlo en buen estado es clave para prevenir infecciones y problemas bucales.

¿Por qué es importante desinfectarlo?

Después de cada uso, el cepillo queda expuesto a restos de comida, saliva y bacterias. Si no se limpia de manera adecuada, estos microorganismos pueden acumularse y afectar la salud oral, favoreciendo problemas como la gingivitis o infecciones.

Además, factores como la humedad del baño o la cercanía con el inodoro pueden incrementar la contaminación del cepillo.

Método recomendado para desinfectarlo

CANVA

De acuerdo con recomendaciones difundidas por la UNAM, estos son los pasos básicos para mantener tu cepillo limpio:

Enjuagar después de cada uso: Lava bien el cepillo con agua corriente para eliminar residuos de pasta y restos de comida. Sacudir el exceso de agua: Esto ayuda a reducir la humedad, un ambiente ideal para bacterias. Colocarlo en posición vertical: Debe secarse al aire libre, preferentemente en un lugar ventilado. Evitar cubrirlo: No se recomienda guardarlo en estuches cerrados, ya que favorecen la proliferación de microorganismos.

¿Se puede desinfectar más a fondo?

Sí. La UNAM también señala que se pueden aplicar medidas adicionales de desinfección de forma ocasional:

Sumergir el cepillo en enjuague bucal durante unos minutos

Utilizar soluciones desinfectantes suaves

Evitar el uso de agua hirviendo, ya que puede dañar las cerdas

¿Cada cuánto debes cambiarlo?

Los especialistas recomiendan reemplazar el cepillo cada tres meses o antes si las cerdas están desgastadas. También es importante cambiarlo después de haber estado enfermo, para evitar reinfecciones.

Mantener el cepillo de dientes limpio es una medida sencilla pero fundamental para la salud. Siguiendo las recomendaciones de la UNAM, es posible reducir la presencia de bacterias y cuidar la higiene bucal de forma efectiva.

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Con información de UNAM Recuperado de https://www.unam.mx

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