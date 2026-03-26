¿Vas a quedarte calvo? Este familiar te podría dar la respuesta

El miedo a perder el cabello está propagado entre la mayoría de los hombres. Lo cierto es que enfrentar la eventual calvicie es cuestión de genes o de tiempo. Las estadísticas afirman que es una realidad casi impostergable.

La calvicie, más frecuente en hombres que en mujeres, puede tener muchas causas y hay que diferenciarla de una caída temporal de cabello que sucede, por ejemplo, por escasez de ciertos nutrientes.

¿Qué hombres son propensos a perder su cabello?

Las estadísticas sobre la calvicie a nivel mundial señalan que, a partir de los 25 años, 1 de cada 4 hombres comienza a sufrir pérdida de cabello; con más de 50 años, el 50% de los hombres es calvo y, en la vejez, la cifra aumenta hasta 98 por ciento . Esto, según Capil Clinic.

La calvicie masculina es más común por factores hereditarios . Según la marca Nivea, "los genes 'dictan' cuándo comienza la caída del cabello. Estos genes suelen heredarse de la parte de la familia de la madre. La mejor manera de predecir tu futuro es mirar el pelo de tu abuelo materno" . Aunque, como en todo, hay excepciones.

De acuerdo a CapMédica, "la pérdida comienza a ser visible en la zona frontal de la cabeza, lo que se conoce como 'entradas', y también en la coronilla".

Agrega, además, que "a lo largo de los años se han estudiado las causas por las que los hombres se quedan calvos y los resultados revelan que las hormonas masculinas y la herencia familiar son los principales motivos".

¿Qué papel juega la genética en la calvicie?

"La Asociación Británica de Dermatólogos informa que la alopecia androgenética afecta al 50% de los hombres mayores de 50 años y se vuelve cada vez más común con la edad. El 80% de los hombres con este tipo de pérdida de cabello tienen un familiar cercano con calvicie. Puede heredarse de cualquiera de los progenitores, por lo que se conoce como una condición genética. La calvicie de patrón masculino afecta a diferentes poblaciones con diferentes tasas. Por ejemplo, los hombres caucásicos son más propensos a sufrirla, mientras que los hombres chinos y japoneses la padecen con menos frecuencia", revela Numan, expertos en salud.

Así que, en resumen, la calvicie afecta más a los hombres que a las mujeres y, para determinar si uno de ellos perderá su cabello, debe revisarse el factor genético, así como los hábitos. Pero además, considerar el factor tiempo, porque entre mayor edad se tenga, es más probable que la cabellera desaparezca.

Lo mejor es buscar ayuda profesional para tratar el problema.

Con información del Numan, Nivea, CapMédica y Capil Clinic

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