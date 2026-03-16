Semana Santa: La razón oficial de que cambie de fecha cada año

Cada año muchas personas se preguntan por qué la Semana Santa no se celebra en la misma fecha. A diferencia de otras festividades religiosas que tienen un día fijo en el calendario, esta conmemoración cambia cada año porque su cálculo depende de fenómenos astronómicos y de una tradición establecida hace siglos por la Iglesia.

La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesucristo, incluyendo su pasión, muerte y resurrección, eventos centrales para la fe cristiana. Estas celebraciones comienzan con el Domingo de Ramos y culminan con el Domingo de Resurrección, también conocido como Pascua.

La relación con la Luna y la primavera

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La razón principal por la que cambia la fecha está relacionada con el calendario lunar. Desde el siglo IV, la Iglesia estableció que la Pascua debía celebrarse el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera.

Este criterio fue definido durante el Concilio de Nicea, una reunión clave en la historia del cristianismo en la que se fijaron varias normas para unificar las celebraciones religiosas.

El Equinoccio de primavera, que generalmente ocurre alrededor del 20 o 21 de marzo en el hemisferio norte, marca el inicio de la primavera. Después de esa fecha, se espera la primera luna llena y, a partir de ese momento, se determina el domingo en el que se celebrará la Pascua.

Un rango de fechas posible

Debido a este sistema, la Pascua puede celebrarse entre el 22 de marzo y el 25 de abril. En consecuencia, todas las celebraciones de la Semana Santa se ajustan a esa fecha.

Por ejemplo, cuando la luna llena ocurre poco después del equinoccio, la Semana Santa puede celebrarse a finales de marzo. En cambio, si la luna llena ocurre varias semanas después, las celebraciones pueden trasladarse hacia abril.

Este método de cálculo se ha mantenido durante siglos dentro del calendario cristiano y sigue utilizándose actualmente en gran parte del mundo. Gracias a esta regla, la celebración de la Pascua y de toda la Semana Santa se mantiene vinculada tanto al calendario religioso como a los ciclos naturales de la Luna y las estaciones.

Por ello, aunque la fecha cambie cada año, la forma de calcularla permanece prácticamente igual desde la antigüedad.

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