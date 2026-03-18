El acceso a agua potable es fundamental para la salud humana, sin embargo, millones de personas en el mundo siguen expuestas al consumo de agua contaminada. Este problema puede derivar en diversas enfermedades, algunas leves y otras potencialmente mortales. La contaminación del agua puede deberse a bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas, lo que incrementa significativamente los riesgos para la salud.

Enfermedades causadas por microorganismos

CANVA

Uno de los principales peligros del agua contaminada es la presencia de microorganismos patógenos. Entre las enfermedades más comunes se encuentran:

Cólera: Provocada por la bacteria Vibrio cholerae, causa diarrea intensa y deshidratación severa. Si no se trata a tiempo, puede ser mortal.

Fiebre tifoidea: Generada por Salmonella typhi, produce fiebre alta, dolor abdominal y debilidad general.

Hepatitis A: Se transmite a través de agua o alimentos contaminados y afecta directamente al hígado.

Giardiasis: Causada por el parásito Giardia lamblia, provoca diarrea, gases y dolor estomacal.

Disentería: Se caracteriza por diarrea con sangre y mucosidad, generalmente causada por bacterias o amebas.

Enfermedades por contaminantes químicos

Además de los microorganismos, el agua puede contener sustancias químicas tóxicas que representan un riesgo a largo plazo:

Intoxicación por arsénico: El consumo prolongado de agua con arsénico puede provocar lesiones en la piel, problemas cardiovasculares e incluso cáncer.

Fluorosis: Se produce por niveles elevados de flúor, afectando dientes y huesos.

Metahemoglobinemia: Asociada a nitratos en el agua, afecta principalmente a bebés, dificultando el transporte de oxígeno en la sangre.

Impacto en poblaciones vulnerables

Los niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados son especialmente vulnerables. En ellos, enfermedades que podrían ser leves en otros pueden volverse graves rápidamente. La deshidratación severa causada por diarreas es una de las principales causas de mortalidad infantil en regiones con acceso limitado a agua potable.

Prevención y medidas básicas

Para reducir el riesgo de enfermedades por agua contaminada, es importante:

Hervir el agua antes de consumirla.

Utilizar filtros o sistemas de purificación.

Evitar beber agua de fuentes no tratadas.

Mantener buenas prácticas de higiene.

Beber agua contaminada representa un riesgo significativo para la salud, ya que puede causar desde infecciones gastrointestinales hasta enfermedades crónicas graves. Garantizar el acceso a agua segura no solo mejora la calidad de vida, sino que también previene la propagación de múltiples enfermedades que aún afectan a millones de personas en todo el mundo.

Con información de Organización Mundial de la Salud

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