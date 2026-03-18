El acceso a agua potable es fundamental para la salud humana, sin embargo, millones de personas en el mundo siguen expuestas al consumo de agua contaminada. Este problema puede derivar en diversas enfermedades, algunas leves y otras potencialmente mortales. La contaminación del agua puede deberse a bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas, lo que incrementa significativamente los riesgos para la salud.Uno de los principales peligros del agua contaminada es la presencia de microorganismos patógenos. Entre las enfermedades más comunes se encuentran:Además de los microorganismos, el agua puede contener sustancias químicas tóxicas que representan un riesgo a largo plazo:Los niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados son especialmente vulnerables. En ellos, enfermedades que podrían ser leves en otros pueden volverse graves rápidamente. La deshidratación severa causada por diarreas es una de las principales causas de mortalidad infantil en regiones con acceso limitado a agua potable.Para reducir el riesgo de enfermedades por agua contaminada, es importante:Beber agua contaminada representa un riesgo significativo para la salud, ya que puede causar desde infecciones gastrointestinales hasta enfermedades crónicas graves. Garantizar el acceso a agua segura no solo mejora la calidad de vida, sino que también previene la propagación de múltiples enfermedades que aún afectan a millones de personas en todo el mundo.Con información de Organización Mundial de la Salud* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB