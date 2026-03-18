La llegada de una nueva mascota al hogar puede ser un momento emocionante para las personas, pero para un gato domestico suele representar un cambio importante en su entorno. Lejos de percibirlo como una simple novedad, los gatos pueden experimentar distintas emociones y conductas derivadas de la alteración de su territorio y rutina.

Un cambio en su territorio

Los gatos son animales altamente territoriales. Su hogar no es solo un espacio físico, sino un lugar que identifican a través de olores, sonidos y hábitos por lo que cuando aparece otro animal, ese equilibrio se ve alterado. Esto puede generar en el gato sensaciones de alerta, incomodidad o incluso estrés.

La presencia de un nuevo olor (especialmente si se trata de otro gato o un perro) puede ser interpretada como una invasión. Por ello, es común que el felino reaccione marcando su territorio con mayor frecuencia o evitando ciertas áreas de la casa.

Estrés y ansiedad

CANVA

Ante la llegada de una nueva mascota, muchos gatos experimentan lo que se conoce como estres animal. Esto puede manifestarse de diferentes maneras:

Esconderse con más frecuencia

Cambios en el apetito

Conductas agresivas o defensivas

Exceso de acicalamiento

Estas reacciones no significan necesariamente rechazo permanente, sino una forma de adaptación ante un entorno que perciben como incierto.

Celos o necesidad de atención

Aunque los gatos no sienten celos de la misma forma que los humanos, sí pueden percibir cambios en la atención que reciben. Si el dueño dedica más tiempo a la nueva mascota, el gato puede volverse más demandante o, por el contrario, distante.

Este comportamiento responde a su necesidad de mantener estabilidad y seguridad en su relación con las personas del hogar.

No todo es negativo. Los gatos también son animales curiosos. Con el paso del tiempo, muchos comienzan a observar a la nueva mascota desde la distancia, evaluando si representa una amenaza o no.

Si la introducción se hace de forma gradual, el gato puede llegar a aceptar e incluso convivir de manera pacífica con el nuevo integrante.

La importancia de una introducción adecuada

El proceso de adaptación es clave para reducir el estrés. Algunas recomendaciones incluyen:

Permitir que el gato explore el olor del nuevo animal antes del contacto directo

Mantener espacios separados al inicio

Respetar el tiempo de adaptación de cada mascota

Evitar forzar la interacción

La llegada de una nueva mascota implica un proceso emocional complejo para un gato. Sus reacciones pueden ir desde el estrés y la desconfianza hasta la curiosidad y eventual aceptación. Comprender estas respuestas permite acompañar mejor su adaptación y favorecer una convivencia armoniosa dentro del hogar.

Con información de American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA)

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