El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que requiere atención cuidadosa para evitar complicaciones y reducir el riesgo de contagio a otras personas. Aunque no existe un tratamiento específico, los cuidados en casa y el aislamiento son esenciales para favorecer la recuperación.

Lo primero es mantener reposo absoluto y permitir que el cuerpo combata la infección. El paciente debe permanecer en un ambiente ventilado, tranquilo y con luz tenue, ya que la luz intensa puede agravar la irritación ocular provocada por la enfermedad.

También es importante hidratarse constantemente , bebiendo agua, caldos o sueros orales para prevenir la deshidratación que suele acompañar a la fiebre. La alimentación ligera y rica en nutrientes —como frutas, verduras y sopas suaves— ayuda al organismo a recuperarse más rápido.

La fiebre y el malestar general pueden controlarse con medicamentos antipiréticos o analgésicos recetados por un médico, nunca automedicándose. En caso de presentar tos intensa o dificultad para respirar, se debe buscar atención médica de inmediato.

El aislamiento es clave: el sarampión se transmite por vía aérea, por lo que el enfermo debe permanecer separado de otras personas, especialmente niños no vacunados, embarazadas y personas con defensas bajas, durante al menos cuatro días después de la aparición del sarpullido.

Por último, es fundamental mantener actualizadas las vacunas de todos los convivientes para evitar nuevos contagios y seguir las indicaciones del personal de salud. Con los cuidados adecuados, la mayoría de los casos se resuelven sin complicaciones graves.

EE