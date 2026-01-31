El menudo, uno de los platillos más populares de la gastronomía mexicana, suele ocasionar dudas en el ámbito de la nutrición, sobre todo entre quienes lo consumen con frecuencia y se preguntan cosas como cuánto colesterol tiene un plato de menudo, o si su ingesta puede afectar la salud cardiovascular. Aunque por años se le ha considerado una comida "pesada", la evidencia nutricional da un panorama más equilibrado de lo que comúnmente se piensa.

Este platillo tiene su origen como una comida económica y rica en proteínas, ya que su ingrediente principal es el callo o panza de res, una especie de carne que se cocina en caldo con chile y, en algunas regiones del norte de México, con maíz pozolero. Con el paso del tiempo, el menudo dejó de ser solo un alimento barato para convertirse en un clásico presente en celebraciones y reuniones familiares, y además, la opción fácil y rápida para curar la cruda tras una noche de excesos.

El aporte nutricional del menudo

De acuerdo con información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), un plato de menudo aporta un perfil nutricional interesante. En promedio contiene 13 gramos de proteína, 4 gramos de grasa total y apenas 1.2 gramos de grasas saturadas. Además, aporta 9 gramos de carbohidratos y 1.2 gramos de fibra, lo que equivale al 4% del valor diario recomendado. En cuanto al sodio, una porción puede aportar alrededor de 660 miligramos, es decir, cerca del 29% del consumo diario sugerido.

El portal Your Latina Nutrition señala que el valor nutricional del menudo puede variar según la receta, pero destaca su aporte de micronutrientes. Un plato contiene vitamina B12, niacina, colina y zinc, además de minerales como hierro, fósforo y potasio. La vitamina B12 es fundamental para la salud de la sangre y del sistema nervioso; la niacina contribuye a la producción de energía; la colina favorece la función cerebral, y el zinc fortalece el sistema inmunológico, de acuerdo con los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH, inglés).

El colesterol que aporta el menudo, ¿cuánto hay en un plato?

Sin precisar cantidades, Your Latina Nutrition dice que otro aspecto a considerar es que la carne del menudo es una proteína relativamente magra, es decir, con bajo contenido de grasas saturadas en comparación con otros cortes de carne. Este punto es importante, ya que las grasas saturadas están asociadas con el aumento del colesterol LDL, conocido como colesterol "malo". Por ello, un plato puede integrarse con moderación en una dieta equilibrada, incluso en personas que buscan cuidar sus niveles de colesterol.

Aporte de colágeno

Además, cada 100 gramos de la panza de res contienen cerca de 35 gramos de colágeno, lo que se traduce en aproximadamente 4.5 gramos por plato de menudo, dependiendo de la preparación. El colágeno, junto con la proteína completa que aporta este platillo, favorece la salud muscular, ósea y articular. Consumir suficiente proteína puede servir para contrarrestar la pérdida de masa muscular asociada con la edad y para mantener la movilidad y la salud metabólica.

¿Y el sodio?

En ese caso sí, el menudo llama la atención, ya que uno de los principales puntos a vigilar en el consumo de este platillo típico es su contenido de sodio. La carne de la panza, el maíz enlatado y la sal añadida concentran gran parte de este mineral. Una ingesta elevada de sodio se asocia con presión arterial alta, según la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés). Para reducir este impacto, se recomienda moderar la sal, enjuagar el maíz si es que se le agrega, y optar por especias y hierbas naturales para sazonar.

