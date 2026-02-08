¿Es malo dormir con tu mascota?

Compartir la cama con perros o gatos es una práctica cada vez más común, impulsada por el afecto y la búsqueda de compañía, sin embargo, especialistas advierten que este hábito, aunque reconfortante para muchos, puede implicar riesgos para la salud y afectar la calidad del descanso, por lo que recomiendan evaluar sus consecuencias antes de adoptarlo como rutina.

Dormir con mascotas suele estar ligado a un fuerte vínculo emocional, de acuerdo con expertos en comportamiento animal, la cercanía física durante la noche puede ayudar a reducir la ansiedad, el estrés e incluso brindar una sensación de seguridad, especialmente en personas que atraviesan momentos difíciles, para muchos dueños, despertar junto a su animal de compañía genera bienestar y calma emocional.

Te recomendamos: Cómo eliminar el olor a orín de perro de tu hogar en tiempo récord y casi sin gastar dinero

Unsplash.

Riesgos de dormir con tu mascota

No obstante, médicos y veterinarios alertan sobre los riesgos clínicos asociados; entre ellos destaca la posible transmisión de enfermedades zoonóticas, ya que existen más de 100 padecimientos que pueden pasar de los animales a los humanos entre los que se encuentran:

Infecciones cutáneas.

Parásitos intestinales.

Bacterias resistentes a medicamentos.

Estas enfermedades figuran entre los problemas más frecuentes, incluso en mascotas vacunadas y aparentemente sanas.

El descanso también puede verse afectado, especialistas coinciden en que compartir la cama con animales puede provocar despertares constantes, dificultad para conciliar el sueño y sensación de incomodidad debido a los movimientos, ruidos y diferencias en los ciclos de sueño. A esto se suma el aumento de la temperatura corporal y la reducción del espacio disponible durante la noche.

Pese a estas advertencias, algunos estudios y especialistas reconocen beneficios psicológicos importantes. En ciertos casos, la presencia de la mascota puede ayudar a mitigar pesadillas, disminuir la presión arterial y combatir la sensación de soledad. Incluso, animales entrenados pueden asistir a personas con trastornos del sueño o estrés postraumático.

Ante este panorama, expertos recomiendan extremar las medidas de higiene, establecer rutinas previas al descanso y mantener una supervisión veterinaria constante, aunque los riesgos no desaparecen por completo, adaptar los hábitos puede ayudar a encontrar un equilibrio entre el bienestar emocional y el cuidado de la salud.

En última instancia , la decisión de dormir con una mascota depende de cada persona y su contexto, siempre considerando que el cariño no debe desplazar la prevención.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA