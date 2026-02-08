Cuál es el nivel normal de presión de la sangre

La presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes de las arterias mientras el corazón la impulsa , explican los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIA, por sus siglas en inglés). Este parámetro puede aumentar o disminuir, lo que podría señalar un problema de salud que requiere atención médica. Conocer sus valores normales ayuda a prevenir riesgos.

La presión arterial baja, llamada por los médicos como hipotensión, es un problema que se presenta cuando la presión durante o después de cada latido es mucho más baja de lo normal. Derivado de esto, los órganos del cuerpo no reciben suficiente sangre.

La presión baja se da cuando el índice de presión sistólica es menor a 90 o la presión arterial diastólica presenta valores de menos de 60.

Por otro lado, aparece la presión elevada, cuando el índice de presión sistólica se encuentra entre 120 y 129, y con una presión diastólica de menos de 80.

La hipertensión o presión alta ocurre cuando la presión sistólica es de 130 o más, o se tiene una presión diastólica de 80 o más.

¿Cuál es la presión normal de la sangre?

La presión arterial normal se define como aquella que tiene valores de 120/80 mmHg. Números por debajo de esta cifra se clasifican como presión arterial baja o hipotensión, mientras que mediciones superiores indican presión arterial alta. Estos rangos sirven como referencia para evaluar la salud cardiovascular y detectar posibles enfermedades.

Ante la presencia de presión arterial alta, acompañada de otros signos de enfermedad, es muy importante acudir con el médico para una evaluación adecuada de la persona afectada y como medida preventiva.

La presión arterial alta, si no recibe atención médica para ser controlada, puede ocasionar problemas graves tales como ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, aneurismas, insuficiencia cardíaca, problemas renales, problemas oculares, síndrome metabólico, cambios en la memoria, demencia, y hasta la muerte.

Cuando una persona sufre de presión arterial, ya sea baja o alta, debe acudir con un médico que la valores, y le indique si debe llevar un tratamiento o solo es un evento temporal.

