La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado informó que habilitará este fin de semana diversos módulos de vacunación itinerantes en los municipios del Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y otros del interior del estado para que los ciudadanos puedan aplicarse la vacuna.

En Guadalajara los módulos se ubicarán en la Plaza de la Liberación y en Plaza Universidad afuera de la estación del Tren Ligero los cuales atenderá sábado y domingo en un horario de 11:00 a 18:00 horas.

En Zapopan el módulo se ubicará en Plaza La Perla el cual atenderá sábado y domingo de 11:00 a 18:00 horas. También se habilitará otro módulo en el Metrocan ubicado en el Parque Metropolitano el cual atenderá el domingo de 09:00 a 15:00 horas.

En Tlaquepaque habrá un módulo en la Presidencia y otro más en el Centro de Salud de San Martin de las Flores los cuales atenderán sábado y domingo de 09:00 a 14:00 horas.

En Tonalá se habilitarán módulos en la Plaza Principal y en el Hospital Tonalá en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

En Tlajomulco de Zúñiga los módulos se ubicarán en la Plaza Principal, Soriana Santa Fe, Multiplaza del Valle y Plaza Regina los cuales operarán sábado y domingo en diferentes horarios.

Para contener el brote de sarampión y cortar la cadena de transmisión en Jalisco, el sector salud en el Estado reforzó desde esta semana la estrategia de vacunación intensiva mediante el despliegue de brigadas casa por casa en zonas con casos activos, la ampliación de módulos de vacunación masiva y la apertura de puntos extramuros de zonas de alta afluencia, principalmente en la ZMG.

Las acciones se realizan de manera coordinada entre el Gobierno de Jalisco a través de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad Social y Servicios a los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los Hospitales Civiles de Guadalajara, Servicios Médicos Municipales y otras instituciones que conforman el sector salud.

El objetivo es asegurar que todas las niñas, niños, adolescentes y personas adultas menores de 50 años cuenten con su esquema de vacunación completo, para fortalecer la inmunidad colectiva en el estado.

La dependencia dispone de 40 módulos de vacunación itinerantes extramuros que aplican la vacuna en lugares de alta afluencia como plazas públicas, centros comerciales, oficinas gubernamentales y otros espacios comunitarios.

En Jalisco se tienen registrados mil 183 casos confirmados, así como dos defunciones asociadas a esta enfermedad al 5 de febrero del 2026.

