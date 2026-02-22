La medición de la presión arterial es una herramienta básica para detectar y controlar problemas cardiovasculares. Sin embargo, no siempre las cifras que arroja el tensiómetro reflejan con exactitud el estado real de la persona. Existen diversos factores que pueden alterar el resultado y provocar lecturas más altas o más bajas de lo esperado.

Comprender estas variables es importante para evitar diagnósticos equivocados o tratamientos innecesarios.

Mala técnica al medirla

Uno de los motivos más frecuentes de error es la forma en que se realiza la medición. La postura influye directamente en el resultado. Si la persona está cruzando las piernas, hablando, con la espalda sin apoyo o con el brazo mal colocado, la cifra puede modificarse.

El brazalete también debe ajustarse correctamente al tamaño del brazo. Un manguito demasiado pequeño tiende a elevar la lectura, mientras que uno muy grande puede disminuirla.

Falta de reposo previo

Para obtener un valor confiable, se recomienda permanecer en reposo al menos cinco minutos antes de la medición. Tomarla inmediatamente después de caminar, subir escaleras o realizar alguna actividad física puede generar cifras temporalmente elevadas.

También influyen el estrés y la ansiedad. Algunas personas presentan lo que se conoce como “hipertensión de bata blanca”, que ocurre cuando la presión se eleva en entornos médicos debido a nerviosismo.

Consumo reciente de sustancias

Café, bebidas energéticas, tabaco y ciertos medicamentos pueden alterar momentáneamente la presión arterial. Si la medición se realiza poco después de consumir estos productos, los resultados pueden no ser representativos.

Incluso la vejiga llena puede aumentar ligeramente las cifras, por lo que se aconseja vaciarla antes de la toma.

Equipos no calibrados o defectuosos

El estado del dispositivo también es determinante. Los tensiómetros digitales pueden perder precisión con el tiempo si no se revisan periódicamente. En el caso de los aparatos manuales, requieren mantenimiento y personal capacitado para su uso adecuado. Utilizar equipos de baja calidad o con baterías descargadas puede generar resultados inexactos.

Variaciones naturales durante el día

La presión arterial no es constante. Cambia a lo largo del día según la actividad, el nivel de estrés, la alimentación y el descanso. Generalmente es más baja durante el sueño y puede aumentar por la mañana. Por esta razón, los especialistas suelen recomendar varias mediciones en distintos momentos antes de confirmar un diagnóstico.

Una lectura aislada no siempre es suficiente para determinar si existe hipertensión o hipotensión. Lo más recomendable es llevar un registro de varias tomas, en condiciones similares y siguiendo las indicaciones correctas.

Cuando hay dudas sobre los resultados, es fundamental consultar con un profesional de la salud para evaluar la técnica, revisar el equipo y analizar el contexto clínico completo. Una medición adecuada es clave para un control efectivo y decisiones médicas acertadas.

