Temporada de avistamiento de ballenas en Nayarit: Gigantes del océano en escena

Cada invierno, el estado de Nayarit se transforma en uno de los escenarios naturales más emocionantes del país. Desde diciembre y hasta marzo, las aguas templadas de la Bahía de Banderas reciben a las majestuosas ballenas jorobadas que migran desde el norte del continente para reproducirse y dar a luz, ofreciendo a los visitantes un espectáculo difícil de olvidar.

Presenciar su aparición es una experiencia que eriza la piel: saltos monumentales que rompen la superficie del mar, elegantes aletazos, coletazos que levantan espuma y, en algunos recorridos, la oportunidad de escuchar sus cantos submarinos mediante hidrófonos especializados. Cada salida al océano se convierte en un momento de asombro y conexión profunda con la naturaleza.

La experiencia, ideal para disfrutar en familia, en pareja o con amigos, va más allá del encuentro con estos gigantes del océano. En estas aguas también es posible observar delfines, orcas, cachalotes, aves marinas e incluso ballenas azules, además de contemplar paisajes costeros que consolidan a la región como un paraíso para los amantes de la vida silvestre.

Las excursiones parten desde diversos puntos de la costa, como el histórico puerto de San Blas, el ambiente bohemio de Sayulita, la exclusiva zona de Punta de Mita, el moderno corredor turístico de Nuevo Nayarit y la marina de La Cruz de Huanacaxtle, entre otros destinos donde operadores certificados garantizan recorridos seguros y responsables con el entorno.

La protagonista indiscutible de esta aventura es la ballena jorobada, una especie fascinante que puede medir entre 12 y 16 metros y pesar hasta 36 toneladas. Su tamaño imponente, sus largas aletas y su carácter acrobático la convierten en una de las especies más carismáticas del océano.

Las excursiones de avistamiento se realizan bajo protocolos responsables y con operadores certificados, lo que garantiza una experiencia segura, educativa y respetuosa con el entorno. Por su carácter accesible y enriquecedor, esta actividad es ideal para familias, aventureros y viajeros interesados en el turismo sostenible.

Así, para quienes buscan una escapada inolvidable, la temporada aún continúa. Lo que resta de febrero y marzo representa la oportunidad perfecta para dejarse sorprender por uno de los espectáculos naturales más extraordinarios del Pacífico mexicano.

Las ballenas jorobadas llegan desde el norte del continente para iniciar su etapa de reproducción. CORTESÍA

Garantía de descanso

¿Una recomendación de hospedaje? Delta by Marriott, un recinto que no ha dejado de renovarse en los últimos años, siendo una de sus novedades la apertura de una nueva torre (Zafiro) con 100 habitaciones más, que se suma a las 212 que ya tenía, conservando la calidad y acabados de primera categoría que caracterizan a una de las propiedades con mayor abolengo en este destino.

Forma parte de la modalidad “todo incluido”, perfecta para quienes deciden emprender el viaje en familia y buscan una estadía sin complicaciones. Al recorrer el interior del hotel, es posible ver a padres en compañía de sus hijos como a grupos de amigos o parejas que buscan una conexión especial. En Instagram lo encuentras bajo el perfil de @deltarivieranayarit.

