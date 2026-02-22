Planear un viaje internacional implica algo más que reservar vuelos y hospedaje. También es importante revisar el estado de salud y verificar si se requiere alguna vacuna específica antes de ingresar a otro país. Las recomendaciones pueden variar según el destino, la duración de la estancia y las actividades que se realizarán.

Las autoridades sanitarias suelen sugerir que los viajeros consulten con anticipación a un profesional de la salud o a una clínica especializada en medicina del viajero, idealmente entre cuatro y ocho semanas antes de la salida.

Vacunas básicas que deben estar al día

Antes de considerar inmunizaciones adicionales, es fundamental contar con el esquema de vacunación regular completo. Entre las vacunas básicas se encuentran:

Sarampión, rubéola y paperas (triple viral)

Tétanos, difteria y tos ferina

Influenza

Hepatitis B

COVID-19 (según lineamientos vigentes)

Mantener estas vacunas actualizadas reduce el riesgo de contagio y complicaciones durante el viaje.

Vacunas recomendadas según el destino

Algunos países exigen o recomiendan inmunizaciones específicas debido a la presencia de enfermedades endémicas. Entre las más comunes se encuentran:

Fiebre amarilla: Es obligatoria para ingresar a ciertos países de África y América del Sur. Además, algunos destinos solicitan el certificado internacional de vacunación como requisito de entrada.

Hepatitis A: Se recomienda para viajeros que visitan regiones donde las condiciones sanitarias pueden favorecer la transmisión a través de alimentos o agua contaminados.

Fiebre tifoidea: Indicada para estancias en zonas con riesgo de contaminación alimentaria.

Rabia: Sugerida para quienes realizarán actividades al aire libre, trabajarán con animales o viajarán a zonas rurales donde el acceso a atención médica pueda ser limitado.

Meningococo: En algunos casos, como peregrinaciones o viajes a países específicos, puede ser obligatoria.

Factores que influyen en la recomendación

No todos los viajeros necesitan las mismas vacunas. La edad, el estado de salud, el historial médico y el tipo de viaje influyen en la decisión. Por ejemplo, quienes padecen enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o personas con el sistema inmunológico debilitado deben recibir orientación médica personalizada.

También es importante considerar la duración de la estancia y el tipo de alojamiento. No es lo mismo un viaje corto a una zona urbana que una estancia prolongada en áreas rurales.

Certificados y requisitos de entrada

Algunos países solicitan comprobantes oficiales de vacunación, especialmente contra fiebre amarilla. Sin este documento, se puede negar el ingreso o exigir cuarentena. Por ello, conviene verificar los requisitos migratorios con anticipación.

Revisar las vacunas antes de viajar no solo protege al visitante, sino también a las comunidades locales. La prevención es una medida clave para evitar brotes y complicaciones de salud durante la estancia en el extranjero.

Consultar fuentes oficiales y acudir a servicios médicos especializados permite planificar el viaje con mayor seguridad y cumplir con las disposiciones sanitarias internacionales.

