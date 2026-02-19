Contrario a lo que muchas personas creen, un embarazo no solo se puede dar al mantener relaciones sexuales sin protección. Son varias las prácticas que pueden dar como resultado un embarazo, a pesar de la convicción de que estos métodos son seguros para evitarlo.

Asimismo, es importante tomar en cuenta que no todos los métodos anticonceptivos son 100% eficaces y se debe tomar muy en cuenta; lo más recomendado para evitar un embarazo es combinar uno o varios métodos para garantizar la protección.

A continuación te explicamos los métodos que varias personas ponen en práctica creyendo que están previniendo un embarazo.

Puedes quedar embarazada aún si realizas estas técnicas

Coito interrumpido: Muchas personas creen que al interrumpir el acto sexual al momento de la eyaculación, la probabilidad de embarazo es mínima. No obstante, esta no es una forma efectiva de anticoncepción. Esto se debe a que es bastante complicado cronometrar el retiro correctamente, además de que los espermatozoides también pueden estar presentes en el líquido preeyaculatorio.

Durante el embarazo: A pesar de que el cuerpo tiene un mecanismo que impide que se produzcan embarazos en una mujer ya embarazada, existe un fenómeno llamado “superfetación”, un proceso que logra un segundo embarazo mientras el primero ya está avanzado. Generalmente los dos embarazos se producen uno cerca del otro, por lo que ambos fetos nacen al mismo tiempo.

El condón masculino es el método anticonceptivo más usado, pero lo que muchos desconocen es que tiene una efectividad de 87% a 98%. Asimismo, el utilizar condones viejos también implica un alto riesgo a un embarazo. Pastillas anticonceptivas: El riesgo a quedar embarazada aún tomando pastillas anticonceptivas puede deberse a un uso incorrecto, es decir, con olvidos y retrasos en las tomas, o por tomar medicamentos que puedan reducir su eficacia.

Vasectomía: El embarazo tras una vasectomía es extremadamente raro, con una tasa de fallo inferior a una entre mil, pero puede ocurrir si no se ha realizado el seminograma de control.

Durante la menstruación: Esta es otra situación muy poco probable, pero puede haber excepciones, especialmente en mujeres con un ciclo irregular.

