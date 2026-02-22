Cada 22 de febrero se conmemora en México el Día del Agrónomo, una fecha dedicada a reconocer la labor de los profesionales que impulsan el desarrollo del campo y la producción de alimentos en el país. Esta celebración está vinculada al origen de la enseñanza agrícola formal en territorio mexicano.

Origen de la conmemoración

La fecha recuerda la creación, en 1854, de la Escuela Nacional de Agricultura, institución que con el paso del tiempo se transformó en la actual Universidad Autónoma Chapingo, uno de los centros académicos más importantes en materia agropecuaria en América Latina. Desde entonces, la formación de especialistas en ciencias agrícolas ha sido clave para el crecimiento del sector rural.

¿Qué hace un agrónomo?

El agrónomo es un profesional capacitado en áreas como producción vegetal, manejo de suelos, riego, fitosanidad, sustentabilidad y tecnología agrícola. Su trabajo no se limita al cultivo de la tierra; también participa en investigación científica, innovación tecnológica, desarrollo rural y asesoría a productores.

Gracias a su intervención, se optimizan procesos productivos, se promueve el uso responsable de los recursos naturales y se impulsa la seguridad alimentaria. En un país con amplia diversidad climática y agrícola como México, su papel resulta fundamental.

Importancia del sector agrícola

El campo mexicano representa una fuente significativa de empleo y abastecimiento alimentario. Productos como maíz, frijol, trigo, frutas y hortalizas forman parte esencial de la dieta nacional y también de las exportaciones.

En este contexto, la labor del agrónomo contribuye a enfrentar retos como el cambio climático, la escasez de agua, la degradación del suelo y la necesidad de producir más alimentos con menor impacto ambiental.

Un reconocimiento al conocimiento y la vocación

El Día del Agrónomo no solo celebra una profesión, sino también la vocación de quienes trabajan para fortalecer el desarrollo rural. A través de la investigación, la asesoría técnica y la implementación de prácticas sustentables, estos especialistas impulsan la productividad y el bienestar de comunidades agrícolas en todo el país.

Cada 22 de febrero se convierte así en una oportunidad para valorar el compromiso de quienes dedican su conocimiento al cuidado de la tierra y al futuro de la alimentación.

