Corría el año de 1866 cuando Mark Twain, afamado autor de novelas como The Adventures of Huckleberry Finn, declaró, para The Sacramento Daily Union, que la chirimoya es "the most delicious fruit known to man". Y esa es justo la manera en que esta fruta tropical es conocida en muchos lugares.Sin embargo, la chirimoya no destaca simplemente por su delicioso sabor, pues también tiene propiedades que resultan beneficiosas para tu salud y hoy en Menú te contamos algunas de ellas.Originaria de los Andes del Perú y otras regiones de Sudamérica, la chirimoya —según información compartida por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural— es el fruto de la Annona cherimola, una planta que pertenece a la familia de las anonáceas.Según la Fundación Española de la Nutrición, esta fruta es reconocida por su "forma de corazón". Además, su tamaño es similar al del pomelo, y se encuentra recubierta de una piel de color verde, en la que se distingue un relieve que asemeja las escamas de un reptil.La cáscara es suave y su interior blanco; posee una textura carnosa, blanda y de sabor dulce que, a veces, es descrito como una mezcla entre la piña, el mango y la fresa.Además de su dulce sabor, la chirimoya contiene múltiples vitaminas y minerales. Halthline y la Fundación Española de la Nutrición dicen que tan solo 100 g de chirimoya aportan:Además, en pequeñas cantidades, también aporta:De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la chirimoya proporciona diversos beneficios a la salud:Asimismo, fuentes como Healthline y WebMD resaltan que comer chirimoya también tiene beneficios potenciales como: