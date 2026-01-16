Infección urinaria: Señales silenciosas que NO debes ignorar

Las infecciones urinarias son padecimientos frecuentes que pueden afectar a personas de cualquier edad. Aunque en muchos casos se manifiestan con síntomas evidentes, como ardor al orinar o necesidad constante de ir al baño, también existen señales menos claras que suelen pasar desapercibidas y retrasar el diagnóstico oportuno.

Una de las primeras alertas silenciosas puede ser un cambio en el aspecto de la orina. Cuando esta se torna turbia, presenta un olor más fuerte de lo habitual o adquiere un color más oscuro, podría estar indicando la presencia de bacterias en el tracto urinario, incluso si no hay dolor al orinar.

Señales que no debes ignorar

El cansancio persistente es otra señal poco reconocida. Algunas personas experimentan fatiga generalizada o sensación de debilidad sin una causa aparente, ya que el cuerpo está luchando contra una infección interna. Este síntoma puede confundirse fácilmente con estrés o falta de descanso.

CANVA

El dolor leve en la parte baja del abdomen o en la zona lumbar también puede ser una manifestación discreta. A diferencia del dolor intenso, estas molestias suelen ser intermitentes y tolerables, lo que provoca que se ignoren o se atribuyan a problemas musculares o digestivos.

En adultos mayores, las señales pueden ser aún más sutiles. Cambios repentinos en el estado de ánimo, confusión, irritabilidad o desorientación pueden estar relacionados con una infección urinaria, aun cuando no existan molestias urinarias evidentes.

Otro indicio silencioso es la sensación de presión en la vejiga o la impresión de no vaciarla por completo al orinar. Aunque no siempre se acompaña de dolor, este síntoma puede indicar inflamación o irritación del tracto urinario.

CANVA

Reconocer estas señales tempranas es clave para evitar complicaciones, ya que una infección no tratada puede extenderse a los riñones. Ante cualquier cambio inusual o persistente, es importante acudir con un profesional de la salud para recibir un diagnóstico adecuado y el tratamiento correspondiente.

Con información de MedlinePlus y Mayo Clinic

BB