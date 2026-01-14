Mascotas: ¿Cómo proteger a mi perro de las chinches?

Las chinches son una plaga común. No importa la temporada, ya que se pueden presenciar tanto como el calor y el frío. Uno de los lugares comunes donde se pueden encontrar son los colchones, sillones, alfombras, cortinas y grietas de la pared.Este insecto es peligroso tanto en humanos como en las mascotas, especialmente los perros, ya que se encuentran expuestos a muchos lugares de la casa donde se refugia esta plaga. A continuación, te decimos como proteger a tu perro de las chinches.Estos son algunos consejos para evitar que tu perro tenga chinches:Es importante que siempre estés al pendiente del comportamiento de tu perro, esto para detectar algún síntoma relacionado con la infestación de chinches. Los síntomas son:Si tienes sospecha de que tu perro tiene chinches lo primero que debes de hacer es confirmarlo con su veterinario; de ser confirmado el contagio, el veterinario le asignará un tratamiento a seguir para eliminarlas. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS