Mascotas: ¿Cómo proteger a mi perro de las chinches?

Las chinches son una plaga común. No importa la temporada, ya que se pueden presenciar tanto como el calor y el frío. Uno de los lugares comunes donde se pueden encontrar son los colchones, sillones, alfombras, cortinas y grietas de la pared.

Este insecto es peligroso tanto en humanos como en las mascotas, especialmente los perros, ya que se encuentran expuestos a muchos lugares de la casa donde se refugia esta plaga. A continuación, te decimos como proteger a tu perro de las chinches.

¿Cómo proteger a mi perro de las chinches?

Estos son algunos consejos para evitar que tu perro tenga chinches:

Revisa la cama o cobija donde duerme para asegurar que no haya chinches. Coloca funda anti chinches al colchón o "camita", esto evitará que los insectos queden en los pliegues o coloquen huevecillos. Mantén limpios los espacios donde duerme tu mascota. Aspira las zonas sonde tu perro pasa más tiempo, como alfombras, muebles Revisa frecuentemente el pelaje de tu mascota para asegurar que no este infestado de este insecto.

Revisa la cama o cobija donde duerme tu perro para asegurar que no haya chinches. UNSPLASH / K. SASAKI

¿Cómo saber si mi perro tiene chinches?

Es importante que siempre estés al pendiente del comportamiento de tu perro, esto para detectar algún síntoma relacionado con la infestación de chinches. Los síntomas son:

Comezón constante Aparición de ampollas Enrojecimiento de piel Piel gruesa y dura Estrés y ansiedad

¿Qué hago si mi perro tiene chinches?

Si tienes sospecha de que tu perro tiene chinches lo primero que debes de hacer es confirmarlo con su veterinario; de ser confirmado el contagio, el veterinario le asignará un tratamiento a seguir para eliminarlas.

Si tienes sospecha de que tu perro tiene chinches lo primero que debes de hacer es confirmarlo con su veterinario. UNSPLASH / J. BUSTOS

