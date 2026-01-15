Amarrarse el cabello es una costumbre cotidiana para millones de personas, ya sea por comodidad, estilo o practicidad. Sin embargo, cuando este hábito se repite todos los días y durante periodos prolongados, puede tener efectos visibles tanto en el cabello como en el cuero cabelludo. Aunque a primera vista parezca inofensivo, la forma y la frecuencia con la que se recoge el pelo pueden influir en su salud a largo plazo.

Puede debilitar el cabello y provocar quiebre

Uno de los efectos más comunes de amarrarse el cabello a diario es el debilitamiento de la fibra capilar. Las ligas muy ajustadas ejercen una tensión constante sobre el pelo, especialmente en la zona donde se recoge. Con el tiempo, esto puede provocar quiebre, puntas abiertas y un aspecto más frágil, sobre todo si el cabello está húmedo o maltratado por calor y químicos.

La tensión repetida sobre el cuero cabelludo puede derivar en lo que se conoce como alopecia por tracción. Este tipo de caída ocurre cuando los folículos se ven forzados constantemente por peinados apretados, como colas altas, chongos tensos o trenzas muy ajustadas. Generalmente se manifiesta en las entradas, la línea frontal y la nuca.

Dolores de cabeza y sensibilidad en el cuero cabelludo

Amarrar el cabello con demasiada fuerza puede generar molestias físicas. Es común experimentar dolor de cabeza o sensibilidad en el cuero cabelludo al final del día, ya que la tensión se transmite a los nervios de la zona. En algunos casos, esta presión constante también puede causar inflamación o sensación de ardor.

Marcas y deformación del cabello

El uso diario de ligas o accesorios en el mismo punto puede dejar marcas visibles en el cabello. Esto ocurre porque la fibra capilar se adapta a la forma del amarre, lo que dificulta llevar el pelo suelto después sin que se noten ondas o pliegues. A largo plazo, esta repetición también puede afectar la forma natural del cabello.

Mayor fricción y desgaste

Cuando el cabello está amarrado, especialmente en estilos muy ajustados, aumenta la fricción entre los mechones y los accesorios. Si se usan ligas con partes metálicas o materiales ásperos, el desgaste es mayor y se incrementa el riesgo de roturas. El cabello fino o rizado suele ser el más vulnerable.

Cómo reducir los efectos negativos

Amarrarse el cabello no es perjudicial por sí mismo, siempre que se haga con moderación. Para minimizar los daños, se recomienda alternar peinados, evitar recoger el cabello cuando está mojado, usar ligas suaves de tela o tipo scrunchie y no apretar demasiado. También es útil soltar el cabello varias horas al día para aliviar la tensión en el cuero cabelludo.

Recoger el cabello todos los días puede ser práctico, pero hacerlo de forma constante y muy ajustada puede afectar su salud con el tiempo. Adoptar pequeños cambios en la rutina y prestar atención a las señales del cuero cabelludo puede marcar la diferencia para mantener un cabello más fuerte y saludable.

