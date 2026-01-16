Día de la Constitución Mexicana: ¿en qué fecha cae el próximo feriado?

El lunes 2 de febrero de 2026 será considerado día de descanso obligatorio en México con motivo de la conmemoración del 108 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917. Aunque la fecha histórica corresponde al 5 de febrero, la celebración se recorre cada año al primer lunes del mes con el fin de generar un fin de semana largo.

En el marco de esta conmemoración, se recuerda el contexto en el que surgió la Constitución de 1917, un periodo marcado por intensos cambios sociales y políticos derivados de la Revolución Mexicana. Este documento sentó las bases de principios como la justicia social, la libertad y la defensa de los derechos humanos, elementos que siguen siendo pilares del sistema jurídico nacional.

Más allá del descanso laboral, la fecha invita a reflexionar sobre la vigencia de la Constitución en la vida cotidiana. Sus disposiciones continúan influyendo en las leyes que rigen al país y en los valores que orientan a la sociedad mexicana, lo que refuerza su relevancia más de un siglo después de su promulgación.

ESPECIAL

La celebración representa, además, un reconocimiento a quienes participaron en la construcción de un proyecto de nación más equitativo, así como un recordatorio de la responsabilidad colectiva de proteger y fortalecer los principios establecidos en la Carta Magna.

En cuanto a las actividades bancarias, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que el lunes 2 de febrero de 2026 las instituciones bancarias no brindarán servicio al público en todo el país, debido a la conmemoración oficial de la Promulgación de la Constitución de 1917.

En el ámbito educativo, la mayoría de las escuelas públicas y privadas suspenden clases ese día, siguiendo el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Dependencias gubernamentales, oficinas administrativas y algunos servicios públicos también suelen pausar actividades, aunque los servicios esenciales continúan operando con normalidad.

Respecto al sistema financiero, además del cierre de sucursales bancarias, los usuarios deben considerar que ciertos trámites presenciales no estarán disponibles. Sin embargo, las operaciones a través de cajeros automáticos, aplicaciones móviles y plataformas digitales seguirán funcionando de manera habitual, permitiendo transferencias, pagos y consultas de saldo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

BB