La salud mental es importante y para obtenerla hay que seguir algunas directrices en beneficio de mostros mismos y, desde luego, de una autoestima sana. Estos son algunos consejos: La psicóloga Faby Cuevas compartió información relevante sobre cómo tener una autoestima más saludable. Aunque aclaró que no le gusta hablar de autoestima alta o baja, sino de una autoestima sana, regulada, con sus subidas y bajadas naturales pero encaminada hacia su fortalecimiento.Entonces, ¿Qué señales nos pueden indicar que tenemos una autoestima saludable?1. Estar convencido de que, aunque seamos diferente a todas y todos los demás, el valor como persona es exactamente igual.2. Buscar el tiempo y el espacio para cubrir necesidades físicas y emocionales. Conocer cuáles son las necesidades y saber que es importante cubrirlas.3. Cuando se comete un error, procurar ser más compasiva (o) consigo misma (o), hablarse con respeto y con comprensión. Logrando poco a poco irse juzgando y regañando menos.4. Evitar compararse con los demás y competir contra otras personas, porque sabe que su camino es personal y cada quien tiene su forma de ser y su propio camino. Y cuando se da cuenta de que lo hace, habla amablemente consigo para dejar de hacerlo y regresar a su centro.5. No preocuparse demasiado. Saber que aunque "no se gana", "no se tenga primero" o "lo mejor", no cambia el valor como persona ni el merecimiento.6. Tratar de equilibrar lo que se gasta en otros con lo que se gasta en sí mismo, dando prioridad a necesidades propias, sin exagerar la balanza hacia un lado o el otro.7. No creer que se tiene que ser de una determinada forma para merecer ser amada (o), valorada (o) o respetada (o).8. Conocer los valores que nos rigen.9. Saber que aunque tenga ansiedad, tristeza o se esté pasando por un reto de salud mental, el valor como persona y merecimiento no cambia, que al contrario, se merece tratamiento y atención profesional como cualquier otra persona.10. Reconocer que se está en constante cambio y evolución.Según Cuevas, una autoestima saludable nos posiciona en el mismo nivel de valor e importancia que los demás, lleva a hablarse respetuosamente y busca cubrir las necesidades personales, a procurar el bien para uno mismo y saber que no se es ni se tiene que ser el centro de atención.