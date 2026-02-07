A diferencia del occidental, el horóscopo chino basa su sistema predictivo en el calendario lunar, asociando cada año con un animal y sus características, además de uno de los cinco elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. El ciclo completo de la combinación animal-elemento se repite cada 60 años, mientras que el ciclo de los animales se reinicia cada 12. Con esto, solo queda responder la duda de qué animal es el que estará vigente en 2026.

El horóscopo occidental es el más conocido y es aquel en el que los signos están basados en función del día y mes de nacimiento; personas nacidas en el mismo mes pueden no compartir signo debido a que estos cambian según las constelaciones del sistema astrológico sumerio.

El horóscopo chino de 2026 estará marcado por el Caballo de Fuego. De acuerdo con la astróloga argentina Ludovica Squirru, esta energía se potenciará, ya que el Caballo es un signo de fuego y el elemento dominante en 2026 también lo será. Según Squirru, "Será un año de doble fuego, exaltado, apasionado, difícil de domar".

Según Squirru, aunque algunos signos tendrán más suerte que otros, el 2026 no se centrará en los privilegios, sino en la conciencia.

Los signos más afortunados bajo la influencia del caballo serán el tigre, el perro, la cabra y el conejo, mientras que la rata, el gallo y el cerdo enfrentarán más retos.

Los animales del horóscopo chino

El horóscopo chino se organiza en un ciclo de doce años, donde cada año está asociado a un animal del zodiaco. Este ciclo incluye a la Rata, el Buey, el Tigre, el Conejo, el Dragón, la Serpiente, el Caballo, la Cabra, el Mono, el Gallo, el Perro y el Cerdo. El comienzo de cada nuevo año en este ciclo está marcado por el año nuevo chino, cuya celebración tiene lugar entre el 21 de enero y el 20 de febrero, según lo rige el calendario lunar.

Según información de la revista Vogue, el Año Nuevo Chino 2026 inicia el martes 17 de febrero y termina el 5 de febrero de 2027. La fecha tiene como base el surgimiento de la segunda luna nueva tras finalizar el invierno, por lo que suelen variar; además, cada año tiene 354 días aproximadamente, y no los 365 días del calendario gregoriano.

¿Cómo se celebra el Año Nuevo Chino?

La celebración del Año Nuevo Chino está impregnada de rituales y tradiciones que simbolizan la esperanza, la prosperidad y la buena fortuna. Desde las coloridas danzas del león y el dragón hasta los fuegos artificiales que iluminan el cielo, cada elemento tiene un significado profundo que conecta con la rica historia de China.

Aunque China es el lugar de origen de esta festividad, el Año Nuevo Chino se celebra a nivel mundial. De hecho, si te apetece, puedes sumarte a la celebración sin salir de casa: investiga eventos locales, prueba platos típicos y profundiza en las costumbres características de esta época.

