Sábado, 07 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía | SAT

Evita multas del SAT, checa si estás obligado a la declaración anual

La declaración anual del SAST debe ser presentada por las personas físicas, anualmente, en el mes de abril del año siguiente al que corresponda el pago

Por: SUN .

El SAT obliga a los contribuyentes a presentar una declaración de impuestos anual de los ingresos obtenidos durante el año previo, para así pagar el monto anual que corresponde al ISR. ESPECIAL / CANVA

El SAT obliga a los contribuyentes a presentar una declaración de impuestos anual de los ingresos obtenidos durante el año previo, para así pagar el monto anual que corresponde al ISR. ESPECIAL / CANVA

Lo mejor para evitar dolores de cabeza es no tener problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que preparar todo para la declaración anual es fundamental. 

Aunque todavía falta algo de tiempo para presentar la declaración anual ante el SAT, es importante informarse ante para conocer quienes tienen esta responsabilidad fiscal. Aquí te compartimos información relevante.

Declaración anual

La autoridad fiscal en México obliga a los contribuyentes a presentar una declaración de impuestos anual de los ingresos obtenidos durante el año previo, para así pagar el monto anual que corresponde al Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La declaración anual debe ser presentada por las personas físicas, anualmente, en el mes de abril del año siguiente al que corresponda el pago. La obligación es declarar el ISR del ejercicio para personas físicas de acuerdo a su régimen fiscal.

De alguna manera, el objetivo es cumplir con las obligaciones fiscales a través de la presentación de la declaración anual, que contenga la información de los ingresos, deducciones autorizadas y personales, retenciones, así como los pagos provisionales del contribuyente, a través del portal del SAT de una forma fácil y sencilla.

¿Quiénes deben presentar la declaración anual ante el SAT?

Los obligados a presentar la declaración anual son las personas físicas que hayan obtenido ingresos, entre otros, por los siguientes conceptos:

  • Sueldos, salarios y asimilados
  • Actividad empresarial y Servicios profesionales (Honorarios)
  • Simplificado de Confianza
  • Arrendamiento
  • Enajenación de bienes
  • Enajenación de acciones en bolsa de valores
  • Adquisición de bienes 
  • Intereses
  • Premios
  • Dividendos
  • Demás ingresos
  • ISR REFIPRES
  • RIF con Coeficiente de Utilidad

¿Cómo se realiza la declaración anual en línea?

  • Selecciona Iniciar
  • Ingresa a la aplicación con tu RFC y contraseña
  • Llena los datos que te solicita la declaración
  • Firma, en su caso, tu declaración y envíala
  • Obtén el acuse de recibo de la declaración y, en su caso, línea de captura
  • Si optaste por parcialidades, obtendrás los formatos con las líneas de captura con el importe a pagar en cada una de ellas

Requisitos para realizar la declaración anual

  1. Para pagar por transferencia electrónica a través del banco es necesario tener una cuenta con servicio de banca electrónica
  2. Para ingresar a la declaración deberás contar con tu RFC, contraseña o e.firma

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones