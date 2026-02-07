Lo mejor para evitar dolores de cabeza es no tener problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que preparar todo para la declaración anual es fundamental.

Aunque todavía falta algo de tiempo para presentar la declaración anual ante el SAT, es importante informarse ante para conocer quienes tienen esta responsabilidad fiscal. Aquí te compartimos información relevante.

Declaración anual

La autoridad fiscal en México obliga a los contribuyentes a presentar una declaración de impuestos anual de los ingresos obtenidos durante el año previo, para así pagar el monto anual que corresponde al Impuesto Sobre la Renta (ISR) .

La declaración anual debe ser presentada por las personas físicas, anualmente, en el mes de abril del año siguiente al que corresponda el pago. La obligación es declarar el ISR del ejercicio para personas físicas de acuerdo a su régimen fiscal.

De alguna manera, el objetivo es cumplir con las obligaciones fiscales a través de la presentación de la declaración anual, que contenga la información de los ingresos, deducciones autorizadas y personales, retenciones, así como los pagos provisionales del contribuyente, a través del portal del SAT de una forma fácil y sencilla.

¿Quiénes deben presentar la declaración anual ante el SAT?

Los obligados a presentar la declaración anual son las personas físicas que hayan obtenido ingresos, entre otros, por los siguientes conceptos:

Sueldos, salarios y asimilados

Actividad empresarial y Servicios profesionales (Honorarios)

Simplificado de Confianza

Arrendamiento

Enajenación de bienes

Enajenación de acciones en bolsa de valores

Adquisición de bienes

Intereses

Premios

Dividendos

Demás ingresos

ISR REFIPRES

RIF con Coeficiente de Utilidad

¿Cómo se realiza la declaración anual en línea?

Selecciona Iniciar

Ingresa a la aplicación con tu RFC y contraseña

Llena los datos que te solicita la declaración

Firma, en su caso, tu declaración y envíala

Obtén el acuse de recibo de la declaración y, en su caso, línea de captura

Si optaste por parcialidades, obtendrás los formatos con las líneas de captura con el importe a pagar en cada una de ellas

Requisitos para realizar la declaración anual

Para pagar por transferencia electrónica a través del banco es necesario tener una cuenta con servicio de banca electrónica Para ingresar a la declaración deberás contar con tu RFC, contraseña o e.firma

