¿Pan tostado o normal? Cuál es mejor para bajar de peso

Una forma popular de consumir el pan es cuando está tostado, pero ¿Qué tan bueno es? ¿Pierde sus propiedades nutricionales? Esto se sabe:Una alimentación balanceada trae como consecuencia un estado de salud óptimo. Y aunque varios alimentos han sido estigmatizados, lo cierto es que el consumo moderado y equilibrado de los grupos alimenticios es favorable, el problema radica en los excesos.Por ejemplo, comer un pan tostado puede ser saludable siempre y cuando existan ciertos factores. Aquí recuperamos algunos, según ChatGPT:Tipo de pan importaCuando el pan se tuesta demasiado, se forma acrilamida, una sustancia potencialmente cancerígena según algunos estudios.Consejo: Tostar el pan a un dorado ligero, no quemado.Tostada con aguacate, huevo o tomate = excelente. Tostada con mantequilla y azúcar = menos ideal para la salud.Sí, puede serlo, si:Con información de ChatGPT