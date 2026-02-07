Cálculos renales: 5 síntomas de alarma que no debes ignorar

Existe una condición de salud que puede prevenirse, pero que en un estado grave puede causar dolores intensos. Se tata de las llamadas “piedras” en los riñones.

Las "piedras" en los riñones son una afectación muy dolorosa. En realidad, se llaman cálculos renales (o nefrolitiasis o urolitiasis) y son solidificaciones de minerales y sales que se forman justamente dentro de los riñones e imposibilitan su correcto funcionamiento.

De acuerdo a la Clínica Mayo, son los hábitos alimenticios, el sobrepeso, algunas afecciones médicas y ciertos suplementos y medicamentos los que provocan entre las causas de los cálculos renales, entre muchos otros .

"Los cálculos renales pueden afectar cualquier parte de las vías urinarias, desde los riñones hasta la vejiga. En general, los cálculos se forman cuando la orina se concentra, lo que permite que los minerales se cristalicen y se unan", señala la Clínica Mayo.

¿Por qué duelen tanto las "piedras" en los riñones?

Desde luego, expulsar esas "piedras" o cálculos es bastante doloroso. Aunque si estos son detectados a tiempo, no producen daños permanentes .

Según los médicos, es posible que si alguien padece esta afectación, solo debe tomar analgésicos y mucha agua para poder expulsar el cálculo renal . En otros casos, como cuando los cálculos se alojan en las vías urinarias, pueden provocar infección y causas complicaciones, por lo que requieren cirugía.

Síntomas de los cálculos renales

Los siguientes signos pueden indicar la existencia de cálculos renales que necesitan atención médica:

Dolor extremo en la espalda o un costado que no desaparece

Sangre en la orina

Fiebre y escalofríos

Vómitos

Orina con mal olor o con apariencia turbia

Sensación de ardor al orinar

Con frecuencia, un cálculo renal no causa síntomas hasta que comienza su desplazamiento por el riñón o pasa a uno de los uréteres. Los uréteres son los conductos que conectan los riñones y la vejiga.

Si un cálculo renal queda alojado en los uréteres, puede bloquear el flujo de orina y hacer que el riñón se hinche y el uréter tenga espasmos, lo que puede ser muy doloroso .

Los doctores diagnostican las piedras en los riñones a través de análisis de orina, de sangre y de diagnósticos por imagen.

Si tienes algún malestar, lo mejor es consultar a tu médico.

Con información de la Clínica Mayo y la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos

