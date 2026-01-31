México inactivo; 4 claves para hacer ejercicio y no renunciar a él

La actividad física está relacionada con el buen estado de salud, pero emprender una rutina puede significar un reto, así que aquí algunos consejos para hacerla más llevadera.

De acuerdo con el Inegi, en la actualidad solo el 41% de los mexicanos realizan alguna actividad física de manera regular, lo que incrementa el riesgo de padecimientos como obesidad, diabetes y otros retos de salud pública .

Más allá del clásico “hacer ejercicio”, el verdadero cambio ocurre cuando la actividad física deja de verse como una obligación temporal y se convierte en un hábito alcanzable . “El mundo está cambiando y con ello, cada vez más personas entienden que el movimiento y mantenerse activos no está ligado únicamente a la parte estética, sino también con mejorar fuerza y funcionalidad, además de permitir llegar a la adultez más independiente, activo y con bienestar”, mencionó Hugo Palafox, vicepresidente de Ciencia en Immunotec.

De acuerdo con el especialista, empezar el año haciendo ejercicio puede ser abrumador, pero para lograrlo es clave incorporar hábitos más conscientes, movimiento constante y progresivo, además de una nutrición adecuada. En este camino, la ciencia ha evolucionado para ofrecer herramientas que apoyan el rendimiento físico, tales como el nuevo Immunocal Optimizer Performance Jamaica, una bebida funcional combina tres fuentes naturales de cafeína, extracto de hoja de té verde, grano de café verde y semilla de guaraná, con su exclusivo catalizador Nrf2, un activador que protege las células del estrés oxidativo para reducir el cansancio y mejorar la recuperación física.

Para quienes buscan empezar el año cumpliendo, pero de verdad, sus propósitos, el experto comparte algunos de los consejos principales que pueden ayudar a marcar la diferencia frente a otros años:

Empieza por el disfrute, no por la exigencia : El mayor enemigo del ejercicio es el abandono. No se debe elegir la actividad solo por ser la más desgastante, sino la que más se disfrute. Ya sea caminar, bailar, correr o hacer un deporte en grupo, encontrar la actividad de preferencia puede ayudar significativamente a adquirir un nuevo hábito a largo plazo.

Energía inteligente, no fuerza de voluntad : La constancia no depende solo de motivación, sino de contar con energía suficiente durante el día. El estilo de vida en México requiere de mucho esfuerzo, por lo que una alimentación equilibrada, rica en proteína y micronutrientes, junto con apoyos funcionales que optimicen la energía celular, puede marcar la diferencia para mantenerse constante ante jornadas largas.

Escuchar al cuerpo también es avanzar : No todo el progreso es hacia arriba, a veces es necesario descansar, ajustar la intensidad y aprender a tomar pausas de recuperación, pues en lugar de retroceder, esto ayuda a conocer mejor el cuerpo y sus necesidades. El organismo responde mejor cuando se le acompaña, no cuando se le exige sin pausa.

Menos comparación, más consciencia : Las redes sociales permiten conectar y conocer, así como inspirar, pero también generar expectativas irreales y una distorsión de la realidad. Cada cuerpo debe vivir su propio proceso y no todos los caminos son iguales. La clave está en la constancia, no en la perfección.

“Adoptar un estilo de vida activo en 2026 no significa entrenar como atleta profesional, sino tomar decisiones diarias que sumen. Movimiento, nutrición consciente, descanso y suplementación inteligente forman parte de una nueva visión de bienestar integral para entrenar mejor y mantener un nuevo hábito”, concluyó Palafox.

