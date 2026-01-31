Recientemente se ha escuchado mucho sobre el ayuno intermitente y sus beneficios, pero ¿De qué se trata exactamente y qué beneficios tiene?

En términos simples, ayunar significa pasar un periodo de tiempo sin comer. El ayuno intermitente parte de esa idea tan cotidiana y la convierte en un esquema de alimentación más intencional, donde se alternan momentos para comer con pausas que le dan al cuerpo un respiro entre comidas .

Una de las preguntas más comunes es cuánto tiempo debe durar ese ayuno. “Existen distintas modalidades de ayuno intermitente”, explica Mary Hyer, nutrióloga especializada en rehabilitación cardíaca en Mass General Brigham, “el ayuno intermitente no es una fórmula milagrosa para bajar de peso”. “Desde el punto de vista científico, se considera ayuno cuando el periodo sin alimentos dura al menos 12 horas” . A partir de ahí, cada persona puede ajustarlo a su rutina, horarios y estilo de vida, sin fórmulas únicas ni soluciones universales.

¿Qué es el ayuno intermitente?

Más allá de definir qué es el ayuno intermitente, entender cómo funciona en el metabolismo ayuda a explicar por qué ha ganado tanta atención. Normalmente, el organismo obtiene su energía de la glucosa que proviene de los alimentos. Sin embargo, después de unas 10 a 12 horas sin ingerir nada, esas reservas comienzan a disminuir y el cuerpo activa un mecanismo alternativo: empieza a utilizar la grasa como fuente de energía. Esos cambios metabólicos en el ayuno intermitente lo colocan en el centro de la conversación cuando se trata de bienestar, control de peso y salud metabólica.

El ayuno intermitente no es una fórmula única ni rígida. Existen distintos esquemas y, más allá de seguir reglas estrictas, la clave está en elegir el que mejor se adapte a la rutina diaria . Esto es relevante porque los cambios metabólicos en el ayuno se activan de manera progresiva y dependen tanto de la duración como de la constancia del esquema elegido. Hyer comparte cuáles son los modelos más populares:

• Alimentación con restricción de tiempo (método 16:8). Consiste en ayunar durante 16 horas y concentrar la ingesta de alimentos en una ventana de 8 a 10 horas. Estos planes de alimentación son de los modelos más sencillos de seguir, explica Hyer.

• Dieta 5:2. En este modelo, se come con normalidad cinco días a la semana y, en los otros dos, se reduce la ingesta calórica en al menos un 75 por ciento. Su principal ventaja es la flexibilidad, ya que permite ajustar los días de ayuno a compromisos sociales.

• Ayuno en días alternos. Este esquema propone alternar un día de alimentación habitual con uno de ayuno. Existe también una versión modificada, en la que durante los días de ayuno se consume solo una pequeña parte de las calorías habituales.

Para quién sí y para quién no: beneficios y riesgos del ayuno intermitente

Aunque se ha demostrado que el ayuno intermitente ayuda con la pérdida de peso y mejora algunos marcadores de salud, esto no significa que sea un esquema para todos . Si piensas probarlo, considera los beneficios y riesgos para la salud.

Una gran ventaja que tiene es que “es muy fácil de hacer”, señala Hyer. “No es necesario llevar un seguimiento de las comidas ni contar las calorías. Es algo que se puede incorporar con facilidad en la vida”. Además, ofrece una variedad de beneficios para la salud del corazón y para la salud general, incluyendo pérdida de peso, colesterol más bajo, presión arterial más baja, mejor control de azúcar en la sangre, reducción de la resistencia a la insulina, mejor salud cerebral y menos enfermedades relacionadas con la edad.

Por otro lado, Hyer advierte que puede no ser recomendable para quienes viven con diabetes o padecen enfermedades cardíacas, renales o hepáticas; para personas con antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria; así como durante el embarazo o la lactancia. También señala que quienes tienen presión arterial baja, las personas mayores de 65 años y quienes aún se encuentran en etapa de crecimiento —como niños, adolescentes y adultos jóvenes— deberían evitar este tipo de esquemas .

Lo mejor es llevar una asesoría especializada y un acompañamiento médico.

