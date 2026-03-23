El calcio es un mineral fundamental para mantener huesos fuertes y prevenir enfermedades como la osteoporosis. Aunque suele asociarse con productos lácteos, existen verduras que destacan por su alto contenido de este nutriente y que pueden ser clave dentro de una dieta equilibrada.

La verdura con más calcio: la col rizada (kale)

Entre las opciones vegetales, la col rizada o kale se posiciona como una de las verduras con mayor aporte de calcio. Este vegetal de hoja verde no solo contiene una cantidad considerable de este mineral, sino que además su absorción en el organismo es eficiente.

A diferencia de otras verduras, el calcio presente en el kale tiene una biodisponibilidad alta, lo que significa que el cuerpo puede aprovecharlo mejor.

Además del kale, hay otras verduras que también contribuyen al fortalecimiento de los huesos:

Brócoli: Aporta calcio y vitamina C

Espinaca: Rica en minerales, aunque su calcio se absorbe menos

Acelga: Buena fuente, pero con compuestos que pueden limitar su absorción

Berros: Contienen calcio y antioxidantes

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¿Por qué no todas aportan igual?

No todas las verduras ricas en calcio tienen el mismo efecto en el cuerpo. Algunas, como la espinaca, contienen oxalatos, compuestos que dificultan la absorción del mineral. Por eso, no solo importa la cantidad de calcio, sino también cuánto de ese calcio puede utilizar el organismo.

Beneficios del calcio en el cuerpo

Consumir suficiente calcio ayuda a:

Fortalecer huesos y dientes

Prevenir enfermedades óseas como la osteoporosis

Mantener una adecuada función muscular

Favorecer la salud del sistema nervioso

Aunque los lácteos son conocidos por su contenido de calcio, verduras como el kale destacan como una excelente alternativa para fortalecer los huesos. Incluir este tipo de alimentos en la dieta diaria puede contribuir significativamente a la salud ósea y al bienestar general.

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Con información de National Institutes of Health

BB