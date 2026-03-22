Poco a poco el cuidado de la salud intestinal ha cobrado mayor interés en todo el mundo , por lo que cientos de personas han buscado alternativas naturales dentro de su alimentación, para proteger su flora intestinal de la mejor manera posible.

La flora intestinal, también conocida como microbiota, se compone de billones de microorganismos, como bacterias, los cuales habitan en el tracto digestivo. Esta es sumamente importante para la digestión de alimentos, la síntesis de vitaminas y la protección inmunológica.

Entre los alimentos que han captado la atención en los últimos años se encuentra el kéfir, una bebida milenaria que se obtiene a partir del fermento conocido como búlgaros de leche que aporta gran contenido de calcio, vitaminas y proteínas, además su consistencia densa y grumosa ayuda a la digestión.

¿Qué es el kéfir y cuáles son sus beneficios?

De acuerdo con el Centro de Alimentación y Desarrollo, este producto fermentado de la leche se caracteriza por la presencia de gránulos y masas irregulares de distinto tamaño formadas por proteínas, lípidos y, principalmente, de una capa de polisacárido conocido como kefirán, el cual contiene bacterias ácido-lácticas y levaduras.

Asimismo, según el sitio especializado Tua Saúde , el kéfir tiene las siguientes propiedades:

Antimicrobianas

Antiinflamatorias

Antidiarreicas

Anticancerígenas

Cicatrizantes

Protectoras del sistema inmunológico y la piel

El kéfir es un gran aliado para la salud, ya que al ser una bebida que procede de la fermentación, posee una gran cantidad de probióticos lo cual fortalece la microbiota intestinal , reforzando y fortaleciendo el sistema digestivo.

¿Cómo se obtiene el kéfir?

El proceso para obtener este fermento es muy sencillo, solo debes conseguir cultivos de "búlgaros de leche", agrega dos cucharadas por cada 500 ml de leche entera en un frasco de vidrio y deja reposar durante al menos un día.

Las bacterias benéficas que produce este cultivo harán que, durante el tiempo de reposo, se genere un proceso de fermentación que reducirá la cantidad de lactosa necesaria para el kéfir.

Además, el kéfir es ideal para las personas con intolerancia a la lactosa, pues el proceso de fermentación reduce drásticamente la lactosa, haciéndolo más digerible que la leche entera.

El consumo regular de esta bebida aporta al organismo una gran cantidad de probióticos que fortalecen la flora intestinal, así como el sistema inmunológico y los niveles de calcio. Se recomienda consumir entre 150 a 200 ml al día, de preferencia por la mañana y en ayunas. Asimismo, puede ingerirse solo o acompañado de frutas y cereales.

Con información de Sun.

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