La piel del pescado es un alimento que suele generar dudas. Mientras algunas personas la evitan, otras la consideran una parte sabrosa y nutritiva. Desde el punto de vista de la nutrición, consumirla puede tener efectos positivos en el organismo, siempre que se prepare de forma adecuada y se consuma con moderación.

¿Es seguro comer piel de pescado?

En general, la piel del pescado es apta para el consumo y puede aportar nutrientes importantes. Sin embargo, su impacto en el cuerpo depende de factores como el tipo de pescado, su procedencia y la forma de cocción.

Cuando el producto es fresco y está bien cocinado, no representa un riesgo para la mayoría de las personas.

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Beneficios para el cuerpo

1.- Aporte de ácidos grasos saludables: La piel del pescado es rica en grasas saludables, especialmente omega-3, conocidos por contribuir a la salud del corazón y reducir la inflamación.

2.- Fuente de colágeno: Contiene colágeno, una proteína que ayuda a mantener la elasticidad de la piel, así como la salud de articulaciones y tejidos.

3.- Vitaminas y minerales: Aporta nutrientes como vitamina D y vitamina E, importantes para el sistema inmunológico y la salud ósea.

¿Qué ocurre en tu organismo al consumirla?

Al ingerir piel de pescado, el cuerpo recibe grasas y proteínas que pueden:

Favorecer la salud cardiovascular

Contribuir al cuidado de la piel

Apoyar funciones del sistema inmune

Sin embargo, estos efectos dependen de una alimentación equilibrada en general.

Riesgos a considerar

1.- Presencia de contaminantes: La piel puede acumular sustancias como metales pesados o toxinas si el pescado proviene de aguas contaminadas.

2.- Exceso de grasa: Si se consume en grandes cantidades o frita, puede aportar calorías elevadas y afectar el equilibrio nutricional.

3.- Preparación inadecuada: Una mala cocción puede aumentar el riesgo de bacterias o parásitos.

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Comer piel de pescado puede aportar beneficios nutricionales importantes, especialmente por su contenido en grasas saludables y colágeno. No obstante, también es importante considerar su origen y preparación para evitar riesgos. Como parte de una dieta equilibrada, puede ser una opción válida y nutritiva.

Con información de National Institutes of Health (NIH)

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