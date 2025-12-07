Diciembre es uno de los meses más festivos y alegres de todo el año, pero particularmente la ciudad de Guadalajara, Jalisco, además de las acostumbradas celebraciones navideñas, se ve inmersa en uno de los eventos literarios más importantes de toda Latinoamérica y el mundo; hablamos, claro, de la Feria Internacional del Libro, mejor conocida por sus siglas como FIL.

Dicho evento ofrece libros, conferencias, conversatorios, exposiciones y más aspectos de interés relativos al mundo literario, por lo que traemos para ti las 5 curiosidades más destacadas de los libros, ¿conocías alguna de ellas?

5 curiosidades de los libros y el mundo literario:

¿Cuál ha sido el libro más vendido de la historia?

Este aspecto corresponde a todo una saga, una de las más famosas y exitosas alrededor del mundo. Hablamos, por supuesto, de Harry Potter, con más de 500 millones de copias vendidas en los 5 continentes.

¿Por qué los libros son rectangulares?

¿Alguna vez te has preguntado por qué todos los libros tienen esa peculiar forma? La respuesta puede variar, pero definitivamente existe por una cuestión anotómica, ya que su clásico diseño rectangular hace que sea cómodo para nuestras manos y al mismo tiempo permite una lectura natural para los ojos.

¿Cuál ha sido el libro más grande del mundo?

Siglos atrás, el libro más grande del mundo fue realizado como regalo para un monarca europeo: el rey Carlos II de Inglaterra, esto en el año 1660 . El libro en cuestión mide, abierto, aproximadamente 1.75 metros de alto por 1.90 metros de ancho , y su peso asciende a más de 100 kilos. Para moverlo, fueron necesarias al menos 6 personas adultas; dicho libro se titula Klencke Atlas.

El libro más grande del mundo, regalo hecho para el rey Carlos II de Inglaterra en el siglo XVI. INSTAGRAM/@archaeohistories

¿Cuál ha sido uno de los libros más famosos, exitosos y traducidos a varios idiomas en la historia?

Este reconocimiento es para la literatura española, representada por el aclamado titulo “Don Quijote de la Mancha”, de Miguel de Cervantes , texto considerado como la primera novela moderna y que ha sido traducido a más de 140 idiomas , lo que lo convierte en uno de los trabajos literarios más importantes de la historia.

¿Cuál ha sido el libro más caro del mundo?

Aunque existe una inmensa variedad de precios entre un libro y otro, hay uno solo considerado el más caro del mundo: se trata el Codex Leicester, creado por Leonardo da Vinci, el cual fue vendido en una subasta por más de 30 millones de dólares, posicionado así como la pieza literaria más cara y valiosa de la historia.

