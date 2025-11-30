Desde hace mucho tiempo, ver a un hombre mayor en una relación con una mujer más jóven ha sido parte de la cotidianidad; pero, ¿qué sucede cuando ocurre lo contrario?

A pesar de que estamos en una era moderna, aún existen prejuicios sobre la relación entre una mujer mayor con un hombre jóven. Sin embargo los medios de comunicación como el cine han cambiado el panorama de esta visión e incluso influido en que parte de la sociedad lo empiece a normalizar, esto principalmente a través del cine, historias donde “el amor es más fuerte que la diferencia de edades” , pero, ¿por qué esta tendencia a cobrado mayor relevancia hoy en día?, en esta nota te revelamos la respuesta.

Recientes estudios demuestran que a medida que la sociedad avanza hacia una mayor apertura en las relaciones amorosas, es probable que los estigmas en torno a las diferencias de edad comiencen a disiparse.

El cine visibiliza el amor actual

En los últimos años la industria del cine ha tenido un impacto importante en la perspectiva de la sociedad respecto a las relaciones con grandes diferencias de edad. Películas recientes como Babygirl (2024), protagonizada por Nicole Kidman; The Idea of You (2024), con Anne Hathaway; y A Family Affair (2024), también protagonizada por la icónica Kidman, han puesto sobre la mesa un debate actual sobre las diferencias generacionales y la percepción del romance y especialmente nos recuerda que estas relaciones pueden ser más comunes de los que muchos pueden pensar.

El cine recuerda que las relaciones con grandes diferencias de edad pueden ser más comunes de lo que muchos imaginan. YOUTUBE / A24

La tendencia no solamente ha estado presente en la pantalla grande, también en la vida real. Un estudio realizado por la aplicación de Flirtini reveló que más de la mitad (52%) de los hombres de la Generación Z estarían dispuestos a salir con mujeres que les llevan entre cuatro y diez años o más. Por otro lado, el segmento femenino de la Generación X es el más dispuesto a salir con parejas más jóvenes.

En conclusión el cine ha aprovechado esta tendencia para desarrollar proyectos que, en muchas ocasiones ha generado diversidad de opiniones y han tenido gran impacto en la sociedad moderna.

