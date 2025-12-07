Aunque 'Hamnet', 'Sinners', 'One Battle After Another' y 'Wicked: For Good' estan en los primeros lugares de la posible lista de ganadores de los Globos de Oro, cabe destacar que en esta edición podrían brindar un lugar destacado a producciones extranjeras, por mencionar algunas: 'Sentimental Value' y 'The Secret Agent', reflejando una temporada de premios más diversa.

¿Cuándo se anunciarán los nominados a los Globos de Oro?

Este lunes, 8 de diciembre, la organización de estos los Globos de Oro dará a conocer los nominados de su 83ª edición a través del canal CBS y sus redes sociales a las 05:00 hora local (13.00 GMT).

Con la divulgación de los elegidos arranca la temporada de premios 2026, que se perfila con pronósticos inciertos pero con varias categorías que ya tienen favoritas claras.

Los posibles ganadores

El drama de horror de Ryan Coogler, ‘Sinners’, figura entre los títulos más repetidos en las primeras predicciones. El medio especializado Gold Derby le otorga un 96.8 % de probabilidades de ser nominada a mejor película de drama, seguida muy de cerca por el drama shakespeariano de Chloé Zhao, 'Hamnet', con un 96.7 %.

Otros populares en estos premios, que contemplan a seis nominados por categoría, y ocho para el apartado de taquilla y los logros cinematográficos, son 'Frankenstein', de Guillermo del Toro, o 'Avatar: Fire and Ash', de James Cameron.

No obstante, resuenan con fuerza títulos extranjeros como la brasileña 'The Secret Agent', de Kleber Mendonça Filho, la noruega 'Sentimental Value', de Joachim Trier, así como la iraní, ganadora de la Palma de Oro en Cannes, 'It Was Just and Accident', en la categoría dramática más importante.

Si bien el apartado de mejor película de comedia o musical 'Wicked: For Good', de Jon M. Chu; 'One Battle After Another', de Paul Thomas Anderson, o 'Marty Supreme', de Josh Safdie, son algunas de las claras predilectas a alcanzar nominaciones, la surcoreana 'No Other Choice', de Park Chan-wook, también podría impulsar la presencia extranjera en este apartado.

Tanto 'The Secret Agent'; 'It Was Just and Accident'; 'No Other Choice' y 'The Sentimental Value' aparecen en las apuestas para el apartado de mejor película en idioma no inglés, una sección en la que además se podrían sumar la española 'Sirat', de Oliver Laxe, la alemana 'Sound of Falling', de Mascha Schilinski, o la tunecina 'The Voice of Hind Rajab'.

Laxe incluso destaca en predicciones a mejor dirección, un apartado que también podría disputarse Anderson, Coogler, Zhao o Trier.

Premio a las mejores actuaciones

Los apartados interpretativos en drama podrían darle al guatemalteco Oscar Isaac su cuarta nominación en estos premios por su papel en 'Frankenstein', mientras que el brasileño Wagner Moura podría obtener su segunda gracias a 'The Secret Agent'.

En las quinielas también suenan Jeremy Allen White por su interpretación como el músico Bruce Springsteen, Michael B. Jordan por 'Sinners' o Leonardo DiCaprio por 'One Battle After Another', mientras que su compañero de elenco, el puertorriqueño Benicio del Toro, podría ser seleccionado en la categoría de mejor actor de reparto.

Jennifer Lawrence ('Die My Love'); Jessie Buckley ('Hamnet'); Renate Reinsve ('Sentimental Value'), y Tessa Thompson ('Hedda') figuran entre las posibles nominadas a mejor actriz de drama.

Mientras que el premio en la categoría de comedia o musical se encuentran Rose Byrne ('If I Had Legs I'd Kick You'); Cynthia Erivo ('Wicked: For Good'); Chase Infinity (''One Battle After Another') y con pocas probabilidades incluso Jennifer Lopez ('Kiss of the Spider Woman').

¿Cuándo son los Globos de Oro?

La gala de los Globos de Oro se llevará a cabo el 11 de enero en Los Ángeles, se emitirá el domingo en CBS y será presentada por segundo año consecutivo por la comediante Nikki Glaser.

